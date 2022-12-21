Двое грабителей нападали на женщин в центре Алматы

На сегодня установлена причастность злоумышленников к пяти ограблениям.

Фото: polisia.kz

В центре Алматы двое грабителей нападали на женщин. Преступников полицейские задержали по "горячим следам", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"О нападении в полицию сообщила сама потерпевшая. Она рассказала, что вечером, возвращаясь домой, в микрорайоне "Самал" двое неизвестных выхватили из ее рук сотовый телефон. Сумма ущерба составила 330 тысяч тенге. Сотрудники нашего подразделения сработали оперативно. Подозреваемые задержаны. После допроса и очной ставки парни дали признательные показания. Телефон, как вещественное доказательство, изъят и в процессуальном порядке возвращен владелице", - рассказал начальник Управления Медеуского района Ильяс Омирсериков.

Задержанные водворены в изолятор временного содержания.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по ст. 191 УК РК. Устанавливается причастность подозреваемых к аналогичным ранее совершенным преступлениям,

"Сейчас уже установлена причастность злоумышленников к пяти ограблениям. К слову, один из них ранее уже был судим за совершение подобных преступлений", - добавил Омирсериков.