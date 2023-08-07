Двое мужчин сгорели при пожаре в Шымкенте

Двое мужчин погибли при пожаре в частном доме в Шымкенте, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям города.

Фото: пресс-служба ДЧС Шымкента

В Шымкенте 7 августа загорелся частный жилой дом по улице Циалковского.

На вызов выехали 31 сотрудник и 7 единиц техники ДЧС города, бригада филиала центра медицины катастроф.

По прибытии огнеборцы обнаружили обрушение на площади 100 квадратных метров, полностью сгорели сарай с автомобильными жидкостями на площади 60 квадратных метров, ГАЗель, а также антифриз и тосол под навесом.

Пожар локализовали в 05:18 и потушили через час.

На месте пожара обнаружили тела мужчин 1953 и 1985 годов рождения.

Причина ЧП и ущерб устанавливаются. Назначена судебно-медицинская экспертиза.