Двоих полицейских уволили после драки в ночном клубе Актау

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Информация о драке, которую устроили отдыхающие правоохранители, распространяется в соцсетях. Как заявляют очевидцы, в ходе ножевой драки в одном из ночных клубов Актау установлен начальник местной полицейской службы управления полиции города, который в алкогольно-опьяненном состоянии использовал столовый нож и нанес ранения посетителю заведения. При этом, потасовку спровоцировал находившийся в компании руководителя правоохранительных органов – командир роты патрульной полиции Мунайлинского районного отдела полиции, который оскорбил посетителя и первым нанес удар по лицу потерпевшему. В итоге, полицейские, используя служебные полномочия, вызвали дежурный экипаж и подались в бегство с места события.

В департаменте полиции Мангистауской области подтвердили, что по данному факту начато досудебное расследование. Дело расследуется по статье 293 УК РК (Хулиганство). Решением дисциплинарной комиссии двое сотрудников уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Однако в ведомстве опровергли информацию о том, что в ходе инцидента использовался нож.

«В соцсетях распространяется информация о том, что двое сотрудников инициировали драку в одном из ночных клубов Актау, в ходе которой использовался столовый нож. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 293 УК РК. Решением дисциплинарной комиссии двое сотрудников уволены из органов внутренних дел. При этом, информация о том, что в драке использовался столовый нож, - не соответствует действительности», – прокомментировала пресс-секретарь департамента полиции Мангистауской области Айгерим Ибатуллаева.

В данное время оба сотрудника не задержаны и находятся под подпиской о невыезде, добавили в ДП.

