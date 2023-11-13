Двойной тендер

Происшествия
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Прокуратурой области Абай выявлены факты хищения бюджетных средств в Бородулихинском районе, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: kazpravda.kz

В первом случае акима Бородулихинского сельского округа привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 5,4 млн тенге. Как сообщили в надзорном органе, выявлено 37 фактов незаконного заключения акиматом Бородулихинского сельского округа договоров о госзакупках из одного источника на сумму 270 млн тенге.

- Аким сельского округа привлечен к административной ответственности по ч.11 ст.207 КоАП, ему назначен штраф 5,4 млн тенге, – рассказали в пресс-службе прокуратуры области Абай.

Но это не единственный случай неправильного использования бюджетных средств. В районном центре Бородулихинского района - селе Бородулиха, надзорным органом выявлен факт хищения бюджетных средств. Здесь "умудрились" дважды оплатить работу за текущий ремонт парка.

- Акимат дважды провел государственные закупки по текущему ремонту парка в селе Бородулиха. В первый раз подрядной организации оплачено 9,1 млн тенге за фактически невыполненные работы. Для сокрытия данного факта акиматом повторно заключен договор с другим поставщиком, который работу выполнил, – рассказали в прокуратуре.

Прокуратурой района начато досудебное расследование по п.1, 2 ч.3 ст.189 УК - "Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному". Расследованием занялся департамент Агентства РК по противодействию коррупции по области Абай.

#деньги #бюджет #тендер

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