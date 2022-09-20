Двухлетнюю девочку насмерть придавил стоявший на ремонте грузовик в Жетысуской области

В селе Сарыозек в районную полицию поступила информация о гибели малолетнего ребенка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Выяснилось, что двухлетнюю девочку случайно придавило грузовиком DAF, который стоял на ремонте во дворе одного из частных домов.

Полицейские Кербулакского района инициировали по факту тщательную проверку.

Расследование проводится по ст.141 ч.2 УК РК "Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровью детей".