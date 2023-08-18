Джо Байден готов встретиться с Ким Чен Ыном – Белый дом

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Это первый случай при администрации Байдена, когда США выразили готовность к переговорам с КНДР на высшем уровне.

Фото: ria.ru

Президент США Джо Байден готов обсудить с лидером КНДР Ким Чен Ыном вопрос денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби сообщил японскому агентству Kyodo, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Eadaily.com.

«Мы готовы сесть за стол переговоров без предварительных условий», — заявил Кирби в интервью, отметив, что пока КНДР не дала положительный ответ на предложение.

Согласно Kyodo, это первый случай при администрации Байдена, когда США выразили готовность к переговорам с КНДР на высшем уровне, до этого Вашингтон вел диалог с Ким Чен Ыном при президентстве Дональда Трампа.

По словам высокопоставленных чиновников, участвующих в подготовке трехстороннего саммита в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд) под Вашингтоном, президент США Джо Байден, премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Южной Кореи Юн Сок Ёль договорятся нарастить усилия в политике сдерживания КНДР и растущей военной мощи Китая.

Трехсторонний саммит пройдет 18 августа в загородной резиденции американского лидера в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд) под Вашингтоном. Предыдущая очная встреча лидеров трех стран состоялась 21 мая на полях саммита «Группы семи», который прошел в Хиросиме, напомнило издание.

 

#США #встреча #Байден #Ким Чен Ын #Белый дом

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