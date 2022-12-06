ЕАБР нарастил объем инвестиций в казахстанские проекты

Всего до 2026 года на реализацию проектов в Казахстане предусмотрено не менее $3,8 млрд.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Премьер-министр РК, председатель Совета Евразийского банка развития (ЕАБР) Алихан Смаилов провел встречу с председателем правления финорганизации Николаем Подгузовым, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК

В ходе встречи были обсуждены предварительные итоги деятельности ЕАБР в 2022 году и план работы на следующий год. Так, в текущем году банк нарастил инвестиции в проекты в республике до $1,2 млрд, что превышает плановые индикаторы и показатели предыдущего года. В 2023 году в приоритетные отрасли экономики страны планируется направить еще порядка $1,1 млрд.

Алихан Смаилов отметил важность увеличения числа кооперационных проектов.

«Необходимо дальше в этой же динамике продвигаться и наращивать пул проектов», — подчеркнул премьер-министр.

В свою очередь Николай Подгузов сообщил, что всего до 2026 на реализацию проектов в Казахстане предусмотрено не менее $3,8 млрд.

«В будущем году приоритетами финансирования будут проекты, направленные на развитие логистической инфраструктуры, обеспечение водными ресурсами, продовольственной и энергетической безопасности, улучшение экологических показателей», — сказал глава ЕАБР.

Евразийский банк развития — международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. ЕАБР содействует расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц: Казахстана, России, Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана. Основную долю в портфеле банка занимают крупные интеграционные проекты в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, «зеленой» энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения.