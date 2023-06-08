ЕАЭС должен развиваться в экономической плоскости – Смаилов

По его словам, при выборе и развитии проектов необходимо учитывать взаимные интересы, а также потенциал стран ЕАЭС.

Фото пресс-службы Правительства РК

В городе Сочи (РФ) состоялось заседание Евразийского межправительственного совета в расширенном составе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

На заседании был обсужден ряд актуальных вопросов взаимодействия в ЕАЭС, в их числе: устранение торговых барьеров, исполнение плана первоочередных мер по цифровизации грузовых ж/д перевозок, развитие транспортной инфраструктуры в направлениях «Восток – Запад» и «Север – Юг», внедрение электронного документооборота в морских пунктах пропуска, внесение изменений в техрегламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и др.

«Сегодня в органах ЕАЭС активно обсуждается вопрос дальнейшего развития. Считаем, что евразийский проект должен развиваться в экономической плоскости», - заявил премьер-министр РК Алихан Смаилов.

По его словам, ключевую роль здесь республика отводит вопросам промышленной кооперации, однако при выборе и развитии проектов необходимо в обязательном порядке учитывать взаимные интересы, а также потенциал стран ЕАЭС. С учетом текущей обстановки в мире Казахстан готов стать «Центром развития кооперации ЕАЭС». Данная инициатива была выдвинута президентом РК на прошедшем заседании Высшего совета.

«Развитие кооперационных связей, открытие новых рынков, использование преимущества единого экономического пространства позволят полноценно ощутить все выгоды от интеграционного объединения», - отметил Алихан Смаилов.

Кроме того, выгодное географическое положение стран ЕАЭС открывает множество возможностей для сотрудничества в области транспорта и логистики. В частности, развитие евразийских транспортных артерий «Восток - Запад» и «Север - Юг» позволит ускорить и упростить перевозку грузов, что в целом будет способствовать повышению благосостояния стран-участниц.

Казахстан также вносит свой вклад в развитие глобальных устойчивых цепочек поставок - совместно с партнерами работает над созданием крупных логистических центров, таких как Международный центр промышленного сотрудничества с Узбекистаном и торгово-логистический комплекс с Кыргызстаном.

«Мы готовы и дальше принимать совместные усилия по развитию транзитного потенциала нашего региона. Все это расширит географию экспорта стран ЕАЭС и укрепит наши экономические возможности», - сказал глава Правительства.

Он также отметил, что цифровизация все больше становится движущей силой развития в мире. В этой связи задача стран-участниц - сделать ЕАЭС действительно цифровым регионом и осуществить переход на новый уровень экономического, технологического и социального развития.

«Цифровая повестка лежит в основе обеспечения равенства возможностей для всех граждан наших стран. Считаем, что нам необходимо сообща работать над привлечением технологий и инвестиций для развития цифровой инфраструктуры», - заключил Алихан Смаилов.

По итогам заседания был подписан ряд документов.