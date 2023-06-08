ЕАЭС должен развиваться в экономической плоскости – Смаилов

Международное сотрудничество, Правительство, Экономика
414
Буланова Наталия
выпускающий редактор

По его словам, при выборе и развитии проектов необходимо учитывать взаимные интересы, а также потенциал стран ЕАЭС.

Фото пресс-службы Правительства РК

В городе Сочи (РФ) состоялось заседание Евразийского межправительственного совета в расширенном составе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

На заседании был обсужден ряд актуальных вопросов взаимодействия в ЕАЭС, в их числе: устранение торговых барьеров, исполнение плана первоочередных мер по цифровизации грузовых ж/д перевозок, развитие транспортной инфраструктуры в направлениях «Восток – Запад» и «Север – Юг», внедрение электронного документооборота в морских пунктах пропуска, внесение изменений в техрегламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и др.

«Сегодня в органах ЕАЭС активно обсуждается вопрос дальнейшего развития. Считаем, что евразийский проект должен развиваться в экономической плоскости», - заявил премьер-министр РК Алихан Смаилов.

По его словам, ключевую роль здесь республика отводит вопросам промышленной кооперации, однако при выборе и развитии проектов необходимо в обязательном порядке учитывать взаимные интересы, а также потенциал стран ЕАЭС. С учетом текущей обстановки в мире Казахстан готов стать «Центром развития кооперации ЕАЭС». Данная инициатива была выдвинута президентом РК на прошедшем заседании Высшего совета.

«Развитие кооперационных связей, открытие новых рынков, использование преимущества единого экономического пространства позволят полноценно ощутить все выгоды от интеграционного объединения», - отметил Алихан Смаилов.

Кроме того, выгодное географическое положение стран ЕАЭС открывает множество возможностей для сотрудничества в области транспорта и логистики. В частности, развитие евразийских транспортных артерий «Восток - Запад» и «Север - Юг» позволит ускорить и упростить перевозку грузов, что в целом будет способствовать повышению благосостояния стран-участниц.

Казахстан также вносит свой вклад в развитие глобальных устойчивых цепочек поставок - совместно с партнерами работает над созданием крупных логистических центров, таких как Международный центр промышленного сотрудничества с Узбекистаном и торгово-логистический комплекс с Кыргызстаном.

«Мы готовы и дальше принимать совместные усилия по развитию транзитного потенциала нашего региона. Все это расширит географию экспорта стран ЕАЭС и укрепит наши экономические возможности», - сказал глава Правительства.

Он также отметил, что цифровизация все больше становится движущей силой развития в мире. В этой связи задача стран-участниц - сделать ЕАЭС действительно цифровым регионом и осуществить переход на новый уровень экономического, технологического и социального развития.

«Цифровая повестка лежит в основе обеспечения равенства возможностей для всех граждан наших стран. Считаем, что нам необходимо сообща работать над привлечением технологий и инвестиций для развития цифровой инфраструктуры», - заключил Алихан Смаилов.

По итогам заседания был подписан ряд документов.

#казахстан #Смаилов #экономика #развитие #заседание #ЕАЭС #премьер #союз

Популярное

Все
Как меня провели с летом
Высокая миссия зергера
В Северо-Казахстанской области почтили память Георгия Тверитина, автора лучшего поэтического перевода на русский язык казахского эпоса «Козы-Корпеш и Баян-Сулу»
Пантеон семи святых
БТР может все!
Сотрудничество и диалог – это путь из кризиса
Реформа во имя стабильности
Цифровизация как определяющий фактор конкурентоспособности
Действовать сообща или идти порознь
Формула региональной интеграции
Генерация энергии в условиях климатических изменений
«Зеленая» повестка: ВИЭ и водород
Разминка для мозга
Указ Президента Республики Казахстан
Простые истины
Не стоит расслабляться
Расти устойчиво
Завтра отцу казахской мультипликации Амену Хайдарову исполнится 100 лет со дня рождения
Как решается проблема с пробками и автобусами в Астане
В какое время суток ЕНТ сдают лучше, поделились в Миннауки
Как выучить язык или добро пожаловать в ауыл
Казахстанец захлебнулся, спасая тонущую девушку в Таиланде
Ужесточили наказание за правонарушение в семейно-бытовой сфере
Даже в баню сходишь только раз в 2 недели – депутат Саиров о доходах казахстанцев
Банк и кредит. Как бы басня
"Блогер" организовала сеть "элитных эскортниц" в Алматы – видео
В Правительстве рассмотрели ход исполнения ряда поручений президента
В Астане открылся сезон автомотоспорта
"Топчан на колесах" с мигрантами выявили жамбылские полицейские
В Кызылорде прошел уникальный спектакль на казахском языке, поставленный новым инклюзивным театром «Arman»
Королевскую свадьбу празднует Иордания
Вице-премьер посетил мероприятие для особенных детей
В Шымкенте задержали полицейских-мошенников
Церемония инаугурации президента Турции прошла в Анкаре
Глава Комитета промышленной безопасности МЧС покинул свой пост
Лионель Месси покидает ПСЖ
Сразу три стихии подчинили себе юные конструкторы из Костаная
Озвучена средняя пенсия в Казахстане
Архив Президента РК готовит многотомный сборник, в котором будут опубликованы документы, касающиеся репрессий 1920–1950 годов
Более 109 млн тенге потрачено на установку девяти детских площадок в Семее, но ни одна из них не отвечает требованиям безопасности
Почти треть пассажиров общественного транспорта в Астане не оплачивает проезд
Осужденная совершила побег в Алматинской области
Почти в 200 тысяч тенге обошлась иностранцу поездка на такси в Алматы
Более 124 миллионов тенге ущерба и 600 пострадавших – таков итог работы проекта MetaGo в Жезказгане
23-летняя алматинка погибла после падения с балкона многоэтажки
Вокруг да около науки
Дело о спецЦОНах передано в суд
Группу домушников задержали в Алматы
Почему Токаев ездил на парад в Москву
800 долларов выманил за поездку у иностранных туристов таксист в Алматы
ЧМ-2023 по хоккею. Почему Казахстан разгромно проиграл Латвии
Эффект разорвавшейся бомбы произвел депутатский запрос Ермурата Бапи
"Отец насиловал своих дочерей" – расследование по заявлению начала полиция в Алматинской области
Роль истории в жизни общества
В изнасиловании несовершеннолетней подозревают жителя Арыси
Активисты из ОО «Тіршілік» Егиндыкольского района, более десяти лет испытывающего острую нехватку воды, готовы добиваться официального объявления режима ЧС
В Астане мойщик окон спас девушку от падения с высоты (видео)

Читайте также

Сотрудничество с Казахстаном для нас является безусловным п…
Токаев встретился с главой наблюдательного совета Polpharma…
Токаев и Ливингстон обсудили перспективы деятельности Citig…
Токаев поздравил Бассани с назначением на пост вице-президе…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]