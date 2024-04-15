Единые требования к спортивному инвентарю утверждены в рамках ЕАЭС

Правительство
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

На очередном заседании Совета ЕЭК, прошедшем 12 апреля в режиме онлайн с участием вице-премьера РК Серика Жумангарина, утверждены единые обязательные требования к обращению спортивного инвентаря, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: primeminister.kz

В частности, это касается ворот для футбола, гандбола и хоккея, мишеней для стендовой стрельбы и спортинга, гимнастического оборудования. Члены Совета ЕЭК единогласно поддержали соответствующие изменения в действующий перечень товаров, в отношении которых устанавливаются единые технические регламенты.  

Стоит отметить, что в настоящее время в государствах ЕАЭС спортивное оборудование не подпадает под действие национального и наднационального законодательства ЕАЭС в сфере технического регулирования. Это создает риск выпуска на рынок стран ЕАЭС продукции, которая может нанести вред здоровью человека.

Наряду с этим расширен перечень товаров легкой промышленности, подлежащих маркировке. Действующий список пополнился изделиями из трикотажа и искусственного меха, костюмами и другими товарами. Следует отметить, что целесообразность ввода маркировки на те или иные товары на своих территориях определяется государствами-членами ЕАЭС самостоятельно.

Вместе с тем казахстанская сторона не поддержала пакет поправок в техрегламент «О безопасности алкогольной продукции», которые создавали барьеры для ввоза отдельных категорий отечественного алкоголя в некоторые страны ЕАЭС. По итогам обсуждений решено отложить принятие данных поправок до 1 июля 2025 года, что даст возможность ряду стран доработать свои национальные техрегламенты для перехода на единые стандарты ЕАЭС.   

#Правительство #ЕАЭС #Жумангарин

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