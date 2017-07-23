Эдриен Броуди, Николас Кейдж, Джон Малкович и Жерар Депардье прилетели в Астану
Инга Селезнева
В Центральном концертном зале «Казахстан» состоялась торжественная церемония открытия XIII Международного кинофестиваля "Евразия", с участием актеров мировой величины, таких как Николас Кейдж, Джон Малкович, Эдриен Броуди и Жерар Депардье, передает Kazpravda.kz по информации Министерства культуры и спорта РК.
С 22 по 28 июля 2017 года в Астане в рамках Международной специализированной выставки «EXPO-2017» пройдет XIII-ый Международный кинофестиваль «Евразия».
В церемонии открытия XIII Международного кинофестиваля "Евразия" приняли участие Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы, президент ОО «Национальной академии кинематографических искусств и наук» Айман Мусахаджаева. В том числе, главными гостями кинофестиваля стали лауреаты премии "Оскар" и "Золотой глобус" – Николас Кейдж, Джон Малкович, Эдриен Броуди, Жерар Депардье, а также крупнейший деятель фестивального движения и продюсер – Марко Мюллер, в том числе, лауреат Каннского кинофестиваля Сулейман Сиссе.
По информации министерства на открытии МКФ "Евразия" была представлена обширная мировая панорама фильмов, созданных в 2016-2017 годах. В конкурсные и внеконкурсные секции вошли в полнометражные и короткометражные картины, авторское и жанровое кино. В рамках кинофестиваля также был представлен конкурс детских фильмов "Пять континентов". Совместно с выставкой ЭКСПО-2017 организована программа развивающихся стран "6 плаза". Состоялись показы фильмов Казахстана, Центральной Азии и тюркоязычных стран на соискание Национальной премии в области кинематографии "Тулпар".
Сообщается, что кинофестиваль "Евразия" является крупнейшим кинофорумом в Центральной Азии, аккредитованным Международной федерацией продюсерских ассоциаций (FIAPF) наряду с такими фестивалями класса "А", как Канны, Берлин и Венеция. В 2012 году "InternationalFilmGuide" (Великобритания) включил МКФ "Евразия" в список 35 лидирующих мировых кинофестивалей.
Впервые в истории в рамках МКФ "Евразия" пройдет кинорынок EurasiaFilmMarket с участием продавцов и покупателей фильмов стран СНГ, Востока (Китай, Индия, Южная Корея) и Запада (Европа, Америка). Традиционно бизнес-площадка EurasiaSpotlight предложит питчинги кинопроектов, круглые столы, пресс-конференции, мастер-классы и специальные мероприятия.
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