Культура
Эдриен Броуди, Николас Кейдж, Джон Малкович и Жерар Депардье прилетели в Астану
Инга Селезнева
В Центральном концертном зале «Казахстан» состоялась торжественная церемония открытия XIII Международного кинофестиваля "Евразия", с участием актеров мировой величины, таких как Николас Кейдж, Джон Малкович, Эдриен Броуди и Жерар Депардье, передает Kazpravda.kz по информации Министерства культуры и спорта РК.

С 22 по 28 июля 2017 года в Астане в рамках Международной специализированной выставки «EXPO-2017» пройдет XIII-ый Международный кинофестиваль «Евразия».

В церемонии открытия XIII Международного кинофестиваля "Евразия" приняли участие Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы, президент ОО «Национальной академии кинематографических искусств и наук» Айман Мусахаджаева. В том числе, главными гостями кинофестиваля стали лауреаты премии "Оскар" и "Золотой глобус" – Николас Кейдж, Джон Малкович, Эдриен Броуди, Жерар Депардье, а также крупнейший деятель фестивального движения и продюсер – Марко Мюллер, в том числе, лауреат Каннского кинофестиваля Сулейман Сиссе.


По информации министерства на открытии МКФ "Евразия" была представлена обширная мировая панорама фильмов, созданных в 2016-2017 годах. В конкурсные и внеконкурсные секции вошли в полнометражные и короткометражные картины, авторское и жанровое кино. В рамках кинофестиваля также был представлен конкурс детских фильмов "Пять континентов". Совместно с выставкой ЭКСПО-2017 организована программа развивающихся стран "6 плаза". Состоялись показы фильмов Казахстана, Центральной Азии и тюркоязычных стран на соискание Национальной премии в области кинематографии "Тулпар".



Сообщается, что кинофестиваль "Евразия" является крупнейшим кинофорумом в Центральной Азии, аккредитованным Международной федерацией продюсерских ассоциаций (FIAPF) наряду с такими фестивалями класса "А", как Канны, Берлин и Венеция. В 2012 году "InternationalFilmGuide" (Великобритания) включил МКФ "Евразия" в список 35 лидирующих мировых кинофестивалей.



Впервые в истории в рамках МКФ "Евразия" пройдет кинорынок EurasiaFilmMarket с участием продавцов и покупателей фильмов стран СНГ, Востока (Китай, Индия, Южная Корея) и Запада (Европа, Америка). Традиционно бизнес-площадка EurasiaSpotlight предложит питчинги кинопроектов, круглые столы, пресс-конференции, мастер-классы и специальные мероприятия.

Популярное

Все
О борьбе с лесными пожарами в Костанайской области рассказали сотрудники МЧС – видео
В Костанайской области огнем уничтожено и повреждено более 100 жилых домов
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 сентября
Два человека погибли в результате пожара в оружейном магазине в Костанае
10 человек пострадали при крупном лесном пожаре в Костанайской области
Полицейский застрелил своего товарища на охоте
В МЧС сообщили об одном погибшем при пожаре в Костанайской области
Площадь пожара в Костанайской области превысила 43 тысячи га
Пожары в лесах и оружейном магазине в Костанае: расследованием занялись сотрудники Генпрокуратуры
Нефтебаза едва не взорвалась в ходе лесных пожаров в Костанайской области
Природный пожар в Костанайской области: что известно к этому часу
Потерявшим жилье при пожарах в Костанайской области построят новые дома – Премьер
О ситуации с движением поездов в Костанайской области рассказали в ҚТЖ
Борьба с огнём в Костанайской области продолжается в 2 посёлках и на 8 участках лесной зоны
Крупный лесной пожар потушили в Туркестанской области
Возросло число жертв пожара в оружейном магазине в Костанае
Скончался аким Сарканского района Жетысуской области
В Костанайской области работает оперативный штаб для помощи детям
Режим ЧС местного масштаба объявили в Костанайской области
Барлыбек Сырттанов – автор первой казахской Конституции
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 28 августа
Где смотреть прямую трансляцию Послания Президента народу Казахстана
Новую еженедельную программу "ПРЕЗИДЕНТ" представил канал "Хабар 24"
Об олигархах и справедливости
Инцидент с птицей прокомментировали в аэропорту Актобе
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 29 августа
Подозреваемый в убийстве явился с повинной в полицию Шымкента
Новая инициатива Президента Токаева: Нацфонд – детям
Уральск накрыло дымом с горящего полигона
31 год со дня закрытия Семипалатинского ядерного полигона отмечает Казахстан
Как получить компенсацию по тенговым депозитам – утверждены правила
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Пакистана
Казахстан всегда будет твердо стоять на принципах ядерной безопасности – Токаев
Адльбек Сарсембаев освобожден от должности вице-министра
Токаев выступает с Посланием народу Казахстана – онлайн-трансляция
Ребёнок погиб, спрыгнув вместе с братом с двигавшегося поезда в Жамбылской области
Меняемся вместе с Конституцией
Мы едем в Архив Президента Республики Казахстан. Там нас ждет редкая встреча – с книгой, где написано о каждом и для каждого из нас
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
Как поддержать хлеборобов и спасти нынешний урожай пшеницы, ячменя и семян подсолнечника от возможного критического снижения цен на внешних рынках, обсудили в столице участники заседания «круглого стола», организованного Зерновым союзом РК
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Истории от прокурора: о судебных ошибках, коррупции и Новом Казахстане
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Гидрогель в помощь фермерам из засушливых регионов изобрели ученые Курчатова
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Новая жизнь Второго Павлодара
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории

Читайте также

Культура
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов ко…
Культура
Найден первый паспорт тюркского народа
Культура
Министр наградил учёных-тюркологов за открытие новых памятн…
Международное сотрудничество , Культура
Разработаны общие учебники для тюркских стран по истории, л…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]