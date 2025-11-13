За два истекших года в регионе в рамках программ господдержки были профинансированы десятки проектов, создано свыше 600 рабочих мест. Об этом на днях в ходе заседания постоянной комиссии по аграрным вопросам и индустриально-инновационного развития областного маслихата сообщил заместитель руководителя регионального управления сельского хозяйства и земельных отношений Ильяс Жусупов.

Если в 2023 году в рамках программы «Ауыл аманаты» область получила 1,2 млрд тенге, то в 2024-м финансирование выросло до 1,8 млрд тенге. В текущем году предусмотрено 2,5 млрд, из которых 1 млрд тенге уже поступил.

В первый год действия программы большая часть средств оказалась использованной для подъема животноводства (почти­ 78% ссуд на общую сумму в 1,2 млрд тенге было взято на эти цели), другая часть микрокредитов пошла на открытие пекарен, сыроварен, СТО, производства бетонных изделий. Среди успешных примеров господдержки следует назвать сыроварню ИП «Соколов» в Бурабайском районе и пекарню ИП «Мейрамова» в Атбасаре.

Второй год «Ауыл аманаты» стал годом цифровых инноваций и активной поддержки сельского кооперирования. Акмолинцам было выдано 216 кредитов на 1,8 млрд тенге, создано 288 рабочих мест. Особое внимание уделено кооперативам: 12 СПК получили кредиты на 270 млн тенге. Девять из них направили полученные средства на развитие животноводства. В числе новых участников – СПК «Zhapak», «Қарағайлы», «ES1L», «Возрож­дение», «Аманат-2005».

К слову, в том же году в области впервые апробировали проект «Цифровой тенге». В рамках «пилота» в Атбасарском районе профинансировано 12 заявок на 99,9 млн тенге. Напомним, что главная идея проекта, осуществляемого совместно с Министерством финансов, Агентством по противодействию коррупции и Национальным банком, – повышение транспарентности использования бюджетных средств с помощью современных цифровых инструментов. Так называемое «окрашивание» денег означает, что каждый тенге, выделенный из бюджета, имеет свой цифровой идентификатор. Это позволит в режиме реального времени отслеживать, куда направлены средства и на что они потрачены, будь то покупка сельхозтехники, кормов или оборудования для кооператива.

В 2025 году прибавились новые кооперативы, специализирующиеся не только на разведении и откорме скота, но и на переработке молока. Выделенные средства позволили выдать кредиты 17 сельскохозяйственным кооперативам на 500 млн тенге. Но поскольку средства за прошлый год поступили только в декабре, их выдача продолжалась и в начале 2025 года. Это несколько затормозило процесс, но не снизило интереса сельских жителей.

Программа «Ауыл аманаты» охватила почти все районы области. Новые кооперативы появились в Астраханском, Биржан-сал, Бурабайском, Ерейментауском, Жаксынском, Зерендинском и Целиноградском районах, а также в Степногорске.­ При этом 88% кооперативов – вновь созданные, что говорит о росте на селе предпринимательской активности.

Между тем в нынешнем году, согласно новым нормативам программы, на развитие животноводства рекомендовано направлять не более 40% от выделенных средств. Как пояснил спикер, ранее таких ограничений, направленных на стимулирование переработки и сферы услуг, не было, поэтому микрокредиты выделялись исходя из реальных предпочтений населения. Однако запрос на развитие животноводства у акмолинцев по-прежнему остается стабильно высоким. По мнению народных избранников, нынешние ограничения на развитие животноводства в аграрном регионе, мягко говоря, не учитывают специфику территории.

По словам депутата Бекима Акимова из Ерейментауского района, их регион – крупнейший по площади в области. Его земельный фонд составляет 1 млн 872 тыс. га, из которых лишь 119 тыс. га – пашня, остальное – пастбища. То есть ерейментауцам есть где разводить скот.

– Считаю, в программе следует корректней определять прио­ритеты для регионов. Да, мы строим в селах школы, ФАПы и дороги, проводим воду за счет немалых бюджетных средств. Но если сельскому жителю негде будет работать и зарабатывать на жизнь, он уедет. Удержать людей в глубинке можно только работой, а животноводство – самый естественный способ заработка, в частности, в условиях Ерейментау, – подчеркнул депутат маслихата.

Беким Акимов предложил включить этот вопрос в протокол заседания комиссии и направить официальное обращение в Министерство национальной экономики. Его коллеги подытожили: программа «Ауыл аманаты» становится все более востребованной, но ее осуществление требует пересмотра региональной специфики. Акмолинская область – аграрный регион, где развитие животноводства – не просто предпочтение людей, а необходимость. К примеру, было отмечено, что 55 тыс. га свободных земель имеются и в районе Биржан-сал.

Отдельно члены комиссии обсудили итоги действия программ «Кең дала» и «Кең дала 2», направленных на беспрецедентную поддержку аграриев. В этом году льготное кредитование на весенне-­полевые и уборочные работы получили 928 сельхозформирований на сумму 118,7 млрд тенге. Между тем подошло время возврата части­ взятых у государства денег. По данным областного управления сельского хозяйства, АО «СПК «Кокше» возвращено 1,3 млрд тенге, остаток невозвращенных средств составил 45,2 млрд. Процесс возмещения продолжается, крайний срок возврата по линии АО «Аграрная Кредитная Корпорация» – до 25 ноября текущего года.

И снова слово взял депутат, он же директор ТОО «Нұр ALI-2011» Беким Акимов. По его словам, программа «Кең дала 2» – действительно хорошая инициатива, реально помогающая труженикам полей.

– Но я хотел бы напомнить о ситуации прошлого года. Урожай, как известно, был хорошим по объему, но его качество оставляло желать лучшего. Наше хозяйство продало зерно по 47 тысяч тенге за тонну, а в апреле 2025 года цена на него выросла до 125 тысяч. Сейчас, чтобы вовремя вернуть 25 процентов кредитных средств к 10 числу, мы снова вынуждены продавать зерно по действующей на сегодня цене – по 65–70 тысяч тенге. А когда цена вырастет, а она непременно вырастет, мы уже будем подсчитывать убытки. И так повторяется из года в год! Государство выделяет средства, мы на них с благодарностью сеем, вносим удобрения, выращиваем урожай, но основную прибыль, как всегда, получают не аграрии, а посредники, – резюмировал депутат.

Он подчеркнул, что кредитуемые государством сельхозтоваропроизводители нередко работают себе в убыток. Обязательства по своевременному возврату кредитных средств вынуждают их срочно продавать выращенное зерно по заниженным ценам. Но ведь любую госпрограмму можно адаптировать таким образом, чтобы она в полной мере способствовала повышению доходов именно аграриев. Не должны земледельцы терять прибыль из-за сезонных ценовых колебаний.

От себя добавим, что доходность земледельцев – это не просто их заработок, часть средств у дальновидного хозяи­на непременно возвращается в село в виде финансирования социальной инфраструктуры.