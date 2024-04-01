Египтяне требуют отменить запрет на ловлю акул в Красном море

Это произошло после того, как видеозапись египетского дайвера о его встрече с опасным морским хищником в Красном море вызвала панику среди туристов и владельцев гостиниц, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Фото: А.Аманжолова.

По информации телеканала Al-Arabiya, на видео, которое дайвер Карим Шариф опубликовал в марте на своей странице в Facebook, запечатлена встреча с акулой-мако, которая до этого редко встречалась в Красном море, и является опасным для человека видом.

Бывший декан Института окружающей среды Египта Омар Таммам потребовал внести поправки в законодательство, которое запрещает ловлю акул и относит их к исчезающим видам, а вместо этого открыть туризм по ловле акул и даже создать соревнования по их отлову для привлечения большего количества рыбаков.

«Это нужно для того, чтобы уменьшить количество акул, которые нанесли ущерб биоразнообразию в Красном море и могут стать причиной многих нападений на людей», — заявил Таммам в интервью Al-Arabiya.

Эксперт-маринолог также сообщил, что увеличение численности акул-мако у берегов Египта связано с ростом солености воды в Красном море и нехваткой пищи на глубине, что вынуждает хищников держаться вблизи побережий. Таммам предостерег туристов и дайверов от захода в море в «опасных» местах, порекомендовав им ограничиться известными и безопасными пляжами, «а если они хотят купаться на глубине, то должны делать это в подготовленных для этого железных клетках».