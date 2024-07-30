Экоэстафета в урочище Медеу
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Николай Николаев
В Алматы с начала апреля идут масштабные мероприятия в рамках республиканской экоакции «Таза Қазақстан»: акции по поддержанию в образцовом состоянии дворов, улиц, парков и скверов, а также мест массового отдыха в окрестных горах и территорий вдоль рек. По подсчетам городских служб, только в организованно проходящих акциях приняли участие более 400 тыс. горожан. Эту цифру можно смело увеличить в несколько раз, поскольку на импровизированные субботники выходят массово практически в каждом дворе, предприятии и организации.