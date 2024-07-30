Экоэстафета в урочище Медеу

Таза Казахстан
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Николай Николаев

В Алматы с начала апреля идут масштабные мероприятия в рамках республиканской экоакции «Таза Қазақстан»: акции по поддержанию в образцовом состоя­нии дворов, улиц, парков и скверов, а также мест массового отдыха в окрестных горах и территорий вдоль рек. По подсчетам городских служб, только в организованно проходящих акциях приняли участие более 400 тыс. горожан. Эту цифру можно смело увеличить в несколько раз, поскольку на импровизированные субботники выходят массово практически в каждом дворе, предприятии и организации.

фото предоставлено пресс-службой акимата Алматы

На этот раз экологическая эстафета «Алматы жазы» объединила спортсменов и любителей здорового образа жизни. Примечательно, что она совпала с началом Олимпиады в Париже. А стартовала она со всеми любимого места отдыха в окрестнос­тях высокогорного катка «Медеу».

В числе участников – пловец, олимпийский чемпион 2016 года Дмитрий Баландин, победительница первенства мира 2023 года по тайскому боксу Томирис Сатыбалды, заслуженный мастер спорта по джиу-джитсу ­Ерлан Тлеумбетов, представитель «Алматы марафон» Салтанат Казыбаева, чемпионы и бронзовая призерка Кубка мира по каратэ киокушинкай ­Даулетбек Елхан, Михаил Бабаев и ­Сабина Орныкбаева, альпинисты Олег Чеботарев и Диана Фролова.

– В рамках акции «Таза Қазақстан» мы не просто проводим уборку в мес­тах массового отдыха. Мы призываем жителей и гостей нашего прекрас­ного города бережно относиться к природе и городским пространствам, чтобы они радовали не только нас, но и наших детей и внуков. Радует, что в экоэстафете принимают участие много горожан, даже самые юные. Давайте вместе сделаем наш город и наш Казахстан чище! – обратился Дмитрий Баландин к горожанам.

Организатор мероприятия, исполнительный директор корпоративного фонда «Смелость быть первым» ­Салтанат Казыбаева в свою очередь заявила, что команда «Алматы марафон» активно поддерживает инициа­тиву «Таза Қазақстан».

– Мы должны не только содержать в порядке и чистоте наш дом, но и в целом прививать культуру чистоты для туристов, жителей города и нашей страны. Только так мы сможем сохранить природу для наших потомков. Хотим призвать всех туристов, которые посещают горы, всегда убирать за собой мусор. Такие инициативы должны прививать населению культ чистоты, – сказала она.

Уборка территорий – не разовая акция. Все жители города должны стараться содержать мегаполис в чис­тоте, участвовать в экологических мероприятиях.

В экологической эстафете «Алматы жазы» в урочище Медеу приняли участие более ста человек, в том числе члены трудовых отрядов «Жасыл ел», альпинисты, спортсмены, учащиеся спортшкол, КФ «Алматы марафон», сотрудники ГЛК «Шымбулак». Ими собрано около десяти кубометров мусора. Экоэстафета будет продолжена и в других популярных местах массового отдыха алматинцев.

#экология #Медеу #Таза Қазақстан #экоэстафета

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