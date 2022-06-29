Общество
Экологи не смогли найти причину массовой гибели тюленей на побережье Каспия

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК опубликовало комментарий к заключению по гибели тюленей в 2022 году, сообщает Kazpravda.kz.

По информации министерства, в первой декаде июня были получены результаты обследования трупов тюленей с мест их обнаружения. С учетом обсуждений, в котором приняли участие научные сотрудники из Института гидробиологии и экологии, ТОО «Научно-производственный центр микробиологии и вирусологии», ТОО «Казахстанское агентство прикладной экологии», а также представители компетентных государственных органов: Комитета рыбного хозяйства, департамента экологии Мангистауской области и территориальных подразделений Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК, 24 июня подготовили заключение по гибели тюленей.

Согласно данного заключения, точные причины гибели определить не удалось в связи с сильными разложением обнаруженных туш. При этом, возможными причинами гибели тюленей, по мнению ученых и компетентных государственных органов, могли быть истощение новорожденных щенков вследствие выноса их на льду в открытое море, замерзание вследствие попадания щенков в воду, прилов взрослых тюленей в рыболовные сети, а также попадание тюленей под винты курсирующих судов.

Представители научных организаций и заинтересованных государственных органов пришли также к единому мнению, что на гибель обнаруженных тюленей дноуглубительные работы, проводимые на Каспийском море, прямого воздействия не оказывают и не могут рассматриваться как возможная причина их гибели.

В связи с тем, что каспийский тюлень является трансграничным водным животным, в сентябре 2021 года в ходе XVII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, между министерствами экологии Казахстана и России был подписан Совместный план действий по сохранению популяции каспийского тюленя на 2021-2026 годы.

Хотим напомнить, что Главой государства решение проблемы по сокращению популяции каспийского тюленя взято под личный контроль и на сегодня министерство прорабатывает вопрос создания особо охраняемой природной территории для сохранения мест обитаний и размножения каспийского тюленя. На сегодня разрабатывается соответствующее естественно-научное обоснование.

Кроме того, с 2020 года каспийский тюлень включен в Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных (Красная книга Республики Казахстан) и в соответствии с Уголовным кодексом РК, незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами животных наказываются штрафом до 3000 МРП либо ограничением свободы до 3 лет.

В свою очередь, по факту обнаружения весной текущего года мертвых тюленей на побережье Каспийского моря, в департамент полиции Мангистауской области направлены соответствующие материалы для принятия процессуальных мер.

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