Экс-министр обороны Сигэру Исиба стал новым премьером Японии

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Бывшего министра обороны Японии Сигэру Исиба избрали главой правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru.

67-летний Исиба во втором туре голосования набрал 215 из 415 голосов однопартийцев, пишет The Japan News. Эта попытка возглавить партию стала для него пятой. Теперь политику предстоит взять на себя управление четвертой по величине экономикой мира после созыва парламента в октябре.

Вышедшая с ним во второй тур министр экономической безопасности Японии 63-летняя Санаэ Такаити заручилась поддержкой 194 коллег. Третьим претендентом, не попавшим в окончательный список, был Синдзиро Коидзуми, харизматичный сын популярного бывшего премьер-министра Дзюнъитиро Коидзуми, получивший образование в США.

Исиба окончил Университет Кейо по специальности "юриспруденция". В политической культуре Японии, где ценится конформизм, Исиба долгое время считался изгоем, готовым критиковать своих коллег и идти против идей собственной партии. Так он успел нажить себе врагов в ЛДП, но, в то же время, привлечь внимание широких слоев населения и общественности. Его часто характеризуют как человека с "искренним и честным отношением к политике".