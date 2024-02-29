Экс-министру Арыстанбеку Мухамедиулы вынесли новый приговор

Коррупция
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Дана Аменова
Корреспондент

Его приговорили к 11 годам тюрьмы и запретили пожизненно занимать должности на госслужбе, сообщает Kazpravda.kz

Фото: egemen.kz

Приговор озвучил судья межрайонного суда по уголовным делам Астаны Кеменгер Имашев.

— Приговором суда Мухамедиулы Арыстанбек признан виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст.ст.28 ч.3 - 189 ч.4 п.2), 361 ч.4 п.3, 24 ч.3 - 249 ч.1, 28 ч.3 - 250 ч.1 УК, и осужден с применением ст.58 ч.6 УК с учетом приговора от 13 февраля к 11 годам лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе, – проинформировали в межрайонном суде по уголовным делам.

Приговор не вступил в законную силу. Иск министерства культуры и спорта удовлетворен и взыскан причиненный ущерб в сумме свыше 3,5 млрд тенге. 

Напомним, что Арыстанбека Мухамедиулы осудили по уголовному делу, включающему два эпизода. Его признали виновным в рейдерском захвате отеля «Дипломат» и хищении средств выставки «Шествие «Золотого человека».  

#суд #новый #приговор #экс-министр #Арыстанбек Мухамедиулы

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