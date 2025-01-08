Экс-начальников колоний осудили за коррупцию в Алматинской области

Они получили реальные сроки за взятки и покровительство заключенных

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Суд города Конаев вынес приговор экс-начальнику учреждения №57 ДУИС Писареву П. и начальнику оперативного отдела учреждения №12 ДУИС Бөлекбаю Е. по делу о получении взятки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру региона

Специальные прокуроры прокуратуры Алматинской области доказали, что подсудимые получали взятки за покровительство при отбывании наказаний, а также за беспрепятственный и неоднократный пронос в учреждения запрещенных предметов для осужденных.

«Рассмотрев неопровержимые доказательства, собранные в ходе расследования, суд признал Писарева П. виновным и приговорил его к 9 годам лишения свободы, а Бөлекбая Е. - к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности», – прокомментировали в надзорном органе.

Там же добавили, что данный прецедент демонстрирует неотвратимость наказания за коррупционные преступления.