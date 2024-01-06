Экс-паралимпиец Оскар Писториус досрочно вышел из тюрьмы

Одиннадцать лет назад он убил свою подругу Риву Стинкамп, передает Kazpravda.kz

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Бывший паралимпийский чемпион из ЮАР Оскар Писториус вышел из тюрьмы спустя почти 11 лет после убийства своей подруги, фотомодели Ривы Стинкамп, сообщает Русская служба ВВС.

В тюрьме он отбыл половину своего более чем 13-летнего срока и был освобожден условно-досрочно. В пятницу утром, как сообщили официальные лица, Писториус уже находился дома.

Мать Ривы Стинкамп, Джун не возражала против решения о досрочном освобождении бывшего спортсмена. Но говорит, что в связи с гибелью дочери ей и ее семье "приходится отбывать пожизненное заключение".

Подруга Писториуса, 29-летняя Рива Стинкамп, была известной фотомоделью и телеведущей, а также дипломированным юристом. Она планировала открыть свою фирму и помогать женщинам, пострадавшим от насилия. На момент своей смерти она встречалась с Писториусом три месяца.

Писториус, которому сейчас 37 лет, в 2013 году несколько раз выстрелил в Риву через дверь ванной комнаты. В суде бывший спортсмен говорил о своей невиновности и утверждал, что принял девушку за грабителя, проникшего в дом.

Дело Писториуса пересматривалось в суде несколько лет. Изначально спортсмена осудили по более мягкой статье: за непреднамеренное убийство, однако после требований друзей и родных Ривы в 2015 году Верховный апелляционный суд ЮАР пересмотрел это решение.

Суд постановил, что обвиняемый многократно менял свои показания о событиях раннего утра 14 февраля 2013 года и открыл стрельбу, не имея резонных оснований опасаться за свою жизнь.

В 2015 году его признали виновным в убийстве, а в 2017 году он был окончательно осужден на 13 лет и пять месяцев тюремного заключения.

Согласно южноафриканскому законодательству, все правонарушители имеют право на условно-досрочное освобождение после отбытия половины общего срока.