Экс-паралимпиец Оскар Писториус досрочно вышел из тюрьмы

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Одиннадцать лет назад он убил свою подругу Риву Стинкамп, передает Kazpravda.kz

Фото из открытых источников

 

Бывший паралимпийский чемпион из ЮАР Оскар Писториус вышел из тюрьмы спустя почти 11 лет после убийства своей подруги, фотомодели Ривы Стинкамп, сообщает Русская служба ВВС.

В тюрьме он отбыл половину своего более чем 13-летнего срока и был освобожден условно-досрочно. В пятницу утром, как сообщили официальные лица, Писториус уже находился дома.

Мать Ривы Стинкамп, Джун не возражала против решения о досрочном освобождении бывшего спортсмена. Но говорит, что в связи с гибелью дочери ей и ее семье "приходится отбывать пожизненное заключение".

Подруга Писториуса, 29-летняя Рива Стинкамп, была известной фотомоделью и телеведущей, а также дипломированным юристом. Она планировала открыть свою фирму и помогать женщинам, пострадавшим от насилия. На момент своей смерти она встречалась с Писториусом три месяца.

Писториус, которому сейчас 37 лет, в 2013 году несколько раз выстрелил в Риву через дверь ванной комнаты. В суде бывший спортсмен говорил о своей невиновности и утверждал, что принял девушку за грабителя, проникшего в дом.

Дело Писториуса пересматривалось в суде несколько лет. Изначально спортсмена осудили по более мягкой статье: за непреднамеренное убийство, однако после требований друзей и родных Ривы в 2015 году Верховный апелляционный суд ЮАР пересмотрел это решение.

Суд постановил, что обвиняемый многократно менял свои показания о событиях раннего утра 14 февраля 2013 года и открыл стрельбу, не имея резонных оснований опасаться за свою жизнь.

В 2015 году его признали виновным в убийстве, а в 2017 году он был окончательно осужден на 13 лет и пять месяцев тюремного заключения.

Согласно южноафриканскому законодательству, все правонарушители имеют право на условно-досрочное освобождение после отбытия половины общего срока.

#ЮАР #Оскар Питориус

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