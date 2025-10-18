Британский принц Эндрю откажется от титула герцога Йоркского

Скандалы
213

На фоне критики из-за связей с Джеффри Эпштейном британский принц Эндрю не будет больше использовать титул герцога Йоркского. Младший брат короля Карла III подозревается в причастности к сексуальному скандалу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Lindsey Parnaby/AFP

Британский принц Эндрю заявил, что откажется от титула герцога Йоркского после многолетней критики из-за связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном, обвинявшимся в сексуальной торговле несовершеннолетними и в 2019 году найденным повесившимся в тюремной камере. Об этом в пятницу, 17 октября, сообщило агентство Reuters.

Репутация Эндрю, младшего брата короля Карла III и второго сына королевы Елизаветы II, в последние годы сильно пострадала на фоне дела Эпштейна.

Кроме того, власти подозревали одного из его близких деловых партнеров в работе на разведку КНР. В 2023 году этому доверенному лицу закрыли въезд в Великобританию.

"После обсуждения с королем, моими ближайшими и более дальними родственниками мы пришли к выводу, что продолжающиеся обвинения в мой адрес отвлекают внимание от работы Его Величества и королевской семьи. Я решил, как и всегда, поставить свои обязанности перед семьей и страной на первое место", - говорится в заявлении принца Эндрю.

Он напомнил, что пять лет назад решил отойти от общественной жизни.

"В согласовании с Его Величеством мы пришли к выводу, что теперь я должен пойти еще дальше. Поэтому я больше не буду использовать свой титул и звания, которые были мне присвоены", - добавил принц Эндрю.

В то же время он решительно отрицает выдвинутые обвинения.

Эндрю получил титул герцога Йоркского от матери. Он останется принцем, уточнила телекомпания BBC.

Тема дружбы с Эпштейном вновь попала в фокус внимания после недавней публикации отрывков из готовящихся к выходу посмертных мемуаров Вирджинии Джуффре. В них она утверждает, что стала жертвой торговли людьми со стороны Эпштейна и имела сексуальные отношения с принцем Эндрю, когда ей было 17 лет.

В 2022 году он был лишен большинства других титулов и отстранен от королевских обязанностей, 65-летний Эндрю - восьмой в очереди на британский престол.

#скандал #британский принц Эндрю #Джеффри Эпштейн

Популярное

Все
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зафиксирован рекордный урожай
Стартовала подписная кампания на 2026 год
О погоде в Казахстане на 16-18 октября сообщили синоптики
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов
Караван из тысячи верблюдов официально вошёл в Книгу рекордов Гиннесса
На границе с Китаем образовалась автомобильная пробка
Столицу Мальты признали самой красивой в мире
В Кызылорде сдана в эксплуатацию автодорога вдоль набережной Сырдарьи
Посол ЕС отметила рост гражданской активности в Казахстане
Афганистан и Пакистан вступили в вооруженный конфликт
Казахстанцев предупредили о сроках пребывания в России
Назначены новые послы Казахстана в ряде стран
Казахстан – ключевой энергетический партнер для ЕС
Умерла Дайан Китон
Президент направил телеграмму поздравления Королю Испании
Нобелевский комитет расследует всплеск ставок на премию мира
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Завершена реконструкция Центрального стадиона
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Чем может гордиться Темиртау?
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан

Читайте также

Более 30 тысяч страниц по скандальному делу Эпштейна опубли…
Розыгрыш ценных призов в Instagram: Минтуризма и спорта выс…
Вокруг одной из клиник Караганды разгорелся скандал
Чиновников наказали после попытки переселить воспитанников …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]