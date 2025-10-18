На фоне критики из-за связей с Джеффри Эпштейном британский принц Эндрю не будет больше использовать титул герцога Йоркского. Младший брат короля Карла III подозревается в причастности к сексуальному скандалу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Lindsey Parnaby/AFP

Британский принц Эндрю заявил, что откажется от титула герцога Йоркского после многолетней критики из-за связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном, обвинявшимся в сексуальной торговле несовершеннолетними и в 2019 году найденным повесившимся в тюремной камере. Об этом в пятницу, 17 октября, сообщило агентство Reuters.

Репутация Эндрю, младшего брата короля Карла III и второго сына королевы Елизаветы II, в последние годы сильно пострадала на фоне дела Эпштейна.

Кроме того, власти подозревали одного из его близких деловых партнеров в работе на разведку КНР. В 2023 году этому доверенному лицу закрыли въезд в Великобританию.

"После обсуждения с королем, моими ближайшими и более дальними родственниками мы пришли к выводу, что продолжающиеся обвинения в мой адрес отвлекают внимание от работы Его Величества и королевской семьи. Я решил, как и всегда, поставить свои обязанности перед семьей и страной на первое место", - говорится в заявлении принца Эндрю.

Он напомнил, что пять лет назад решил отойти от общественной жизни.

"В согласовании с Его Величеством мы пришли к выводу, что теперь я должен пойти еще дальше. Поэтому я больше не буду использовать свой титул и звания, которые были мне присвоены", - добавил принц Эндрю.

В то же время он решительно отрицает выдвинутые обвинения.

Эндрю получил титул герцога Йоркского от матери. Он останется принцем, уточнила телекомпания BBC.

Тема дружбы с Эпштейном вновь попала в фокус внимания после недавней публикации отрывков из готовящихся к выходу посмертных мемуаров Вирджинии Джуффре. В них она утверждает, что стала жертвой торговли людьми со стороны Эпштейна и имела сексуальные отношения с принцем Эндрю, когда ей было 17 лет.

В 2022 году он был лишен большинства других титулов и отстранен от королевских обязанностей, 65-летний Эндрю - восьмой в очереди на британский престол.