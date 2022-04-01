Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции задержан бывший Управляющий директор ТОО «Оператор РОП», сообщает Kazpravda.kz.

"Он подозревается в совершении хищения вверенных денежных средств в сумме свыше 13 млрд тенге, путем установления завышенной стоимости утилизации вышедших из эксплуатации транспортных средств, незаконно перечислив их в ТОО "Recycling Company", тем самым причинив ущерб государству в лице АО "Жасыл Даму" (правопреемник ТОО "Оператор РОП") в особо крупном размере", - проинформировали в Агентстве РК по противодействию коррупции.

Отмечается, что преступные действия совершались в период 2016-2019 годы совместно с другими работниками ТОО "Оператор РОП".

С санкции суда подозреваемый заключён под стражу.

Итоговая правовая оценка его действиям будет дана судом.

В соответствии со ст.201 УПК, иная информация не разглашается, добавил Антикор.