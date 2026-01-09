Экспортоориентированное производство в Туркестанской области посетили депутаты Мажилиса

Парламент
19

Депутаты Мажилиса от фракции партии «AMANAT» Кайрат Балабиев, Уласбек Садыбеков, Темир Кырыкбаев, Нурсултан Байтілесов и Ерлан Абдиев посетили ряд промышленных объектов, расположенных в населенных пунктах Бадам и Шубарсу Ордабасинского района Туркестанской области.

Фото: Мажилис

Новое предприятие по производству алюминиевых профилей ТОО «Central Asia Aluminium Company», расположенное в индустриальной зоне «Бадам» Ордабасинского района, запущено в августе 2024 года. Проект с участием зарубежного инвестора обеспечивает постоянной работой 200 человек. Большая часть производимой продукции ориентирована на экспорт.

Депутаты подчеркнули, что данный производственный объект является наглядным примером реализации поручений Главы государства по увеличению объемов отечественной продукции, развитию обрабатывающей промышленности и поддержке экспортоориентированных производств. Темир Кырыкбаев отметил значение производственных и аграрных проектов для экономики страны.

– Открытие таких крупных производств в регионах – это конкретный результат политики диверсификации экономики, обозначенной Главой государства. Одновременное развитие промышленности и сельского хозяйства имеет принципиальное значение. Работа по созданию благоприятных законодательных условий для инвесторов и повышению конкурентоспособности отечественных предприятий со стороны Парламента будет продолжена на системной основе, – подчеркнул он.

Депутаты также ознакомились с деятельностью новой общеобразовательной школы «Парасат» на 600 мест, недавно введенной в эксплуатацию в селе Шубарсу. Этот объект является важным социальным проектом, реализованным в рамках предвыборной программы партии «AMANAT», а также в соответствии с поручениями Главы государства по развитию образовательной инфраструктуры.

Открытая в декабре 2025 года трехэтажная школа оснащена современными предметными кабинетами, просторными библиотекой, актовым и спортивным залами. К слову, село Шубарсу является одним из самых густонаселенных населенных пунктов Туркестанской области – здесь проживает более 50 тысяч человек. В 15 школах села обучаются свыше 12 тысяч учеников. Введение новой школы позволило снизить нагрузку и повысить качество образования.

По итогам рабочей поездки депутаты Мажилиса от партии «AMANAT» обсудили с местными предпринимателями, представителями аграрного сектора и руководителями образовательных учреждений вопросы улучшения инвестиционного климата, развития сельского хозяйства и производственных комплексов, а также системной поддержки регионов. Высказанные предложения будут рассмотрены в ходе дальнейшей работы Мажилиса.

#мажилис #депутаты

Популярное

Все
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
Пенсии растут, обязательства усиливаются
Тройной подарок
Олимпиада, Азиада и чемпионаты мира
Сложная операция – уверенный результат
Лесной питомник строится на юге
Медицинский комфорт – дальним селам
У ветерана – праздник
Иппотерапия помогает детям
Подотраслям предложено дружить
Завершена газификация
В Приаралье продолжаются новоселья
Онлайн-мошенничество: почему люди поддаются на уловки и как защитить себя?
Санаторно-курортная отрасль выходит на новый уровень
Для души и для дела
Не капитан, а атаман
Святая к музыке любовь
Вот качусь я в санках...
Расти должны не только цены
Есть музыканты в селах!
В Нацгвардии начался новый учебный период
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Налоговые вычеты по ИПН в Казахстане: что изменится в 2026 году
Покоритель космических высот
Свыше 1,7 тысяч водительских удостоверений в РК аннулировали из-за медпоказаний
С новыми тарифами предложено подождать
Дело направлено в суд: миллионы тенге от продажи наркотиков легализовали в РК
Обширное интервью Президента анонсировали в Акорде
Что изменится на железных дорогах Казахстана в 2026 году
Завод по производству кормов для домашних животных построят в Алматинской области
Токаев подписал закон, касающийся возврата незаконно приобретенных активов
Токаев: Казахстан вступил в новый этап модернизации
Афера сорвалась в кабинете директора
35 дворов обновят в этом году в Костанае
63 бункера для КГМ установят в Костанае
Около 40 рейсов задерживаются в аэропорту Астаны
В Уголовный кодекс и УПК внесены дополнения
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
Президент Ирана прибыл в Акорду
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В тройке лидеров
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Спецназу «Бүркіт» - 26 лет

Читайте также

Депутат Мажилиса провел встречу со студентами в Шымкенте
Мажилисмен встретился со студентами в Шымкенте
Депутаты Мажилиса посетили грибную ферму в Петропавловске
Вопросы инновационного развития регионов на примере центра …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]