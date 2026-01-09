Депутаты Мажилиса от фракции партии «AMANAT» Кайрат Балабиев, Уласбек Садыбеков, Темир Кырыкбаев, Нурсултан Байтілесов и Ерлан Абдиев посетили ряд промышленных объектов, расположенных в населенных пунктах Бадам и Шубарсу Ордабасинского района Туркестанской области.

Фото: Мажилис

Новое предприятие по производству алюминиевых профилей ТОО «Central Asia Aluminium Company», расположенное в индустриальной зоне «Бадам» Ордабасинского района, запущено в августе 2024 года. Проект с участием зарубежного инвестора обеспечивает постоянной работой 200 человек. Большая часть производимой продукции ориентирована на экспорт.

Депутаты подчеркнули, что данный производственный объект является наглядным примером реализации поручений Главы государства по увеличению объемов отечественной продукции, развитию обрабатывающей промышленности и поддержке экспортоориентированных производств. Темир Кырыкбаев отметил значение производственных и аграрных проектов для экономики страны.

– Открытие таких крупных производств в регионах – это конкретный результат политики диверсификации экономики, обозначенной Главой государства. Одновременное развитие промышленности и сельского хозяйства имеет принципиальное значение. Работа по созданию благоприятных законодательных условий для инвесторов и повышению конкурентоспособности отечественных предприятий со стороны Парламента будет продолжена на системной основе, – подчеркнул он.

Депутаты также ознакомились с деятельностью новой общеобразовательной школы «Парасат» на 600 мест, недавно введенной в эксплуатацию в селе Шубарсу. Этот объект является важным социальным проектом, реализованным в рамках предвыборной программы партии «AMANAT», а также в соответствии с поручениями Главы государства по развитию образовательной инфраструктуры.

Открытая в декабре 2025 года трехэтажная школа оснащена современными предметными кабинетами, просторными библиотекой, актовым и спортивным залами. К слову, село Шубарсу является одним из самых густонаселенных населенных пунктов Туркестанской области – здесь проживает более 50 тысяч человек. В 15 школах села обучаются свыше 12 тысяч учеников. Введение новой школы позволило снизить нагрузку и повысить качество образования.

По итогам рабочей поездки депутаты Мажилиса от партии «AMANAT» обсудили с местными предпринимателями, представителями аграрного сектора и руководителями образовательных учреждений вопросы улучшения инвестиционного климата, развития сельского хозяйства и производственных комплексов, а также системной поддержки регионов. Высказанные предложения будут рассмотрены в ходе дальнейшей работы Мажилиса.