Электромобили в законе: Мажилис одобрил законопроект об их инфраструктуре

Мажилис, Транспорт
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Тусупбекова Лаура
корреспондент

Мажилис на пленарном заседании одобрил в первом чтении поправки по вопросам популяризации экологически чистого транспорта и развития инфраструктуры для электромобилей, передает  Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечается в заключении к законопроекту, целью документа является популяризация экологически чистого транспорта и развитие инфраструктуры электромобилей.

Законопроектом вносятся изменения и дополнения в пять законов Республики Казахстан: «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», «Об автомобильных дорогах», «Об автомобильном транспорте», «Об особо охраняемых природных территориях» и «О дорожном движении».

Основные нормы законопроекта направлены на введение нового понятия «электрозарядная станция», обеспечение отдельных мест для размещения электрозарядных станций при проектировании дорог, закрепление компетенции уполномоченного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства по разработке правил проектирования, установки, технической эксплуатации электрозарядных станций в жилых зонах.

Также нормами документа регламентируются вопросы предоставления полномочий для принятия решения о размещении электрозарядных станций акиматам областей, городов республиканского значения, столицы, городов областного значения и городов с численностью населения свыше ста и до ста тысяч жителей в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

Кроме того, документом учитываются вопросы детальной планировки, резервирования территории для размещения электрозарядных станций, включая их размещение в жилой и общественной зонах. 

Вводится понятие  «гибридный автомобиль» и «электромобиль» для идентификации видов транспортных средств на законодательном уровне, определяются функции местных исполнительных органов по организации и оборудованию стоянок такси с электрозарядными станциями в (на) аэропортах, вокзалах, стационарных торговых объектах категории 1 и 2, торговых рынках, театрах, цирках, кинотеатрах, культурно-досуговых организациях (парки культуры и отдыха), а также площадях, проспектах, улицах, кварталах. 

Также в проекте закона регламентируются вопросы размещения в проекте планировки особо охраняемой территории стоянками с электрозарядными станциями в местах, имеющих доступ к центральным сетям электроснабжения, разрешения движения для электромобилей и гибридных автомобилей на отдельном выделенном пути, обеспечения специально отведенных мест для стоянки (парковки) транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями и освобождение собственников электромобилей от уплаты парковочных мест, в том числе ветеранов, лиц с инвалидностью, многодетных матерей, лиц, пострадавших вследствие ядерных испытаний и водителей специального автотранспорта.

#мажилис #законопроект #электромобили

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