Элемент новой цифровой культуры

Медиаграмотность
10
Беседовала Елена Левкович

В структуре Службы центральных коммуникаций при Президенте РК в 2025 году создан Центр по борьбе с дезинформацией. О его работе мы поговорили с директором СЦК Аскаром Умаровым.

фото из архива "КП"

– Аскар Куанышевич, создание центра – веяние времени?

– Абсолютно. Центр – это не креатив какого-либо отдельного государственного органа, а естественным образом «созревший» проект, объективная необходимость, продиктованная временем и вызовами современного информационного пространства.

В своем Послании Глава государства особо подчеркнул: «Стремительное развитие искусственного интеллекта уже влияет на мировоззрение и поведение людей, особенно молодежи. Иной альтернативы нет, поскольку данный процесс кардинально меняет миропорядок и образ жизни всего человечества. Мы должны быть готовы к этому. Нужно действовать решительно, промедление чревато самыми тяжелыми последствиями».

Именно в этом контексте создание Центра по борьбе с дезинформацией стало логичным шагом государства: укрепление доверия общества и защита от манипуляций в цифровом медиапространстве невозможны без системного реагирования на новые вызовы, включая использование ИИ и технологий, которые меняют саму природу информационного поля.

Сегодня фейки стали инструментами давления, манипуляций общественным мнением и провокаций. В таких условиях государство обязано выстроить системный подход к противодействию ложным сведениям. Служба центральных коммуникаций выполняет функции общенациональной коммуникационной площадки, организуя пресс-конференции и брифинги государственных органов по наиболее актуальным вопросам и злободневным событиям. Также СЦК ведет работу в сфере антикризисного реагирования, например, на базе СЦК регулярно формируется Республиканский информационный штаб, в работе которого участвуют центральные и местные органы.

В то же время, учитывая быстрые изменения характера информационного поля – мгновенное распространение новостей в соцсетях, массовое появление контента, где факты подменяются интерпретациями, использование технологий, включая нейросети и дипфейки, – мы посчитали необходимым выделить борьбу с дезинформацией в отдельное направление. Это дает в первую очередь возможность сократить путь от момента появления фейка до его официального опровержения и вместе с тем позволяет избрать более эффективные пути опровержения ложной информации.

– Для такой оперативности нужны команда узких специалистов и широкие технические возможности...

– Да, и у нас все это есть. Работа центра основана на деятельности специалистов в области коммуникаций, анализа информации и строится на тесном взаимодействии с государственными органами, как центральными, так и местными. Такой формат деятельности позволяет оперативно получать официальные комментарии, обеспечивать прозрачность и быстро опровергать ложные данные.

Алгоритм следующий: при появлении в Интернете сомнительной или ложной информации проводится совместный анализ с компетентным госорганом. По итогам принимается решение об официальном опровержении или подтверждении информации. Задача цент­ра – донести до широкой аудитории, в первую очередь в социальных сетях, правдивые, достоверные сведения, основанные на фактах, а не домыслах и искажениях.

Еженедельно сотрудниками центра готовятся обзоры, формируемые на базе уже опровергнутых госорганами фейков. И это не просто краткий пересказ, а полноценный анализ целей, механизмов создания и способов распространения недостоверной информации.

Это, в свою очередь, позволяет обществу выработать «иммунитет», например, к «всепропальщикам» (категория интернет-пользователей, раздувающих упаднические настроения и панику в Сети в ответ на какие-то события. – Авт.) или источникам информации из разряда «Агентство «ОБС», ссылками на которые грешат порой даже авторитетные СМИ.

Все официальные опровержения, аналитические обзоры и публикации центра размещаются в telegram-канале https:⁄⁄t.me⁄AntiFakeCenter.

Обращу особое внимание: канал центра является официальным и верифицированным, что подтверждается соответствующей меткой – синей галочкой – мессенджера Telegram. Кроме того, каждый выпуск размещается на официальных площадках СЦК: https:⁄⁄ortcom.kz⁄; https:⁄⁄www.facebook.com⁄ortcomkz; https:⁄⁄www.instagram.com⁄ortcom.kz; https:⁄⁄t.me⁄ortcom_kz.

– Фейкам на какие темы чаще всего приходится давать опровержения?

– Главный принцип нашей работы: любая информация, которая вводит в заблуждение или подрывает доверие общества к государству, попадает в зону внимания центра. А потому мы отрабатываем все направления, где сомнительные сведения могут вызвать социальное напряжение и недоверие граждан.

В первую очередь это жизненно важные услуги и социальная сфера: все, что касается медицины, продуктов питания, коммунального сектора. Конечно, это вопросы безопасности и ЧС – дезинформация о чрезвычайных ситуациях, природных катастрофах, эпидемиях или криминальных происшествиях, которая способна вызвать массовую панику.

Большое внимание уделяем работе с возможными политическими провокациями и внешними вбросами, направленными на создание конфликтов внутри общества, ослабление национального единства и формирование ложной картины о Казахстане за рубежом. И, конечно, отслеживаем появление дезинформации касательно деятельности госорганов и первых лиц страны: ни для кого уже не секрет, что ложные сведения, дискредитирующие работу власти, используются как инструмент дестабилизации и подрыва доверия к государственным институтам.

– Могут ли граждане обратиться в центр напрямую за разъяснения­ми, обнаружив в Интернете подоз­рительную информацию?

– В любое время. Даже если сомнительная информация не получила широкого распространения, каждый человек имеет право обратиться за проверкой. Это особенно важно, потому что фейки часто распространяются сначала в закрытых чатах или узких сообществах, а уже потом выходят в публичное поле.

Граждане могут прислать материалы, вызывающие сомнение, через удобные каналы связи: чат-бот в Telegram: @AntiFakeCenterBot; официальная элект­ронная почта: jalgan-akparat@ortcom.kz.

Все поступающие обращения анализируются, при необходимости направляются в компетентные госорганы для реагирования. Таким образом, любой гражданин становится частью системы противодействия дезинформации и вносит вклад в защиту общества от манипуляций.

Наша задача в том числе – выработать привычку у казахстанцев перепроверять сомнительно звучащую информацию. Пусть не сразу, но постепенно пользователям станет проще отличать реальные факты от слухов и пустых разговоров, а уже отсюда вытекает способность не поддаваться на разные уловки и провокации.

В перспективе работа Центра по борьбе с дезинформацией должна привести к тому, что общество станет более устойчивым к манипуляциям с информацией, а медиаполе – более ответственным и прозрачным. Это значит, что люди будут ориентироваться на проверенные источники, СМИ и государственные органы будут говорить с гражданами яснее и честнее, а ложные вбросы будут быстро терять силу. В итоге мы должны прийти к информационной среде, где доверие и факты сильнее страха и спекуляций.

Хотелось бы еще раз подчеркнуть: задачи центра напрямую соотносятся с приоритетами, обозначенными Президентом. В Послании прозвучала стратегическая установка: превратить Казахстан в течение трех лет в полноценную цифровую страну, опираясь на масштабную цифровизацию и внедрение технологий искусственного интеллекта.

Создание Центра по борьбе с дезинформацией – важный элемент этой стратегии. Он обеспечивает не только защиту цифрового медиапространства, но и формирование новой цифровой культуры, где устойчивость к информационным манипуляциям станет основой модернизации общества и укрепления национального единства.

 

#СМИ #медиаграмотность #Аскар Умаров

Популярное

Все
Победный выезд «Барыса»
Как восполнить дефицит врачей
В судьи – в режиме онлайн
Так держать, молодежь!
За чей счет сделка, господа риелторы?
Уважайте пешеходов!
Многодетная семья получила квартиру
Трилистник кофейных предпочтений
Более 120 тысяч жителей не имеют медстраховки
Защитить детей в цифровом пространстве
Мировые хиты – на народных инструментах
Умное финансирование детсадов?
Лед под южным солнцем
Когда очистить означает сберечь
Танец – это душа народа
Машиностроение: новый реестр…старых проблем
Модернизируют энергокомплекс
Наука для возрождения зеленого фонда Алматы
Малыми шагами к большой цели
Открытость, союзничество, укрепление связей
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Все строго по правилам
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
В работе помогает робот
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
В Halyk Bank выдали кредит на человека с инвалидностью
Молодежь созидает будущее
В Шымкенте представлена монография Александра Подушкина о государстве Кангюй
На счету уже 18 медалей!
Молодые казахстанцы создали приложение для изучения английского языка
В основе успехов отечественных аграриев лежит самоотверженный труд и государственная поддержка
Сегодня – День бурильщика
Алматы и Шымкент связала четырехполосная трасса
Указ Президента Республики Казахстан О присвоении звания
От швейной машинки – к фабрике полного цикла
Когда традиции и инновации работают на общее благо
В соперниках – чемпионы Бельгии и Польши
«Важный политический и практический шаг» – эксперт о госвизите Токаева в Узбекистан
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
В Астане еще один жилой массив подключили к природному газу
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?

Читайте также

Необходима защита от деструктивных социальных проявлений
Ошибка или намеренный расчет? Как неточности формируют иска…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]