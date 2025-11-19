– Аскар Куанышевич, создание центра – веяние времени?

– Абсолютно. Центр – это не креатив какого-либо отдельного государственного органа, а естественным образом «созревший» проект, объективная необходимость, продиктованная временем и вызовами современного информационного пространства.

В своем Послании Глава государства особо подчеркнул: «Стремительное развитие искусственного интеллекта уже влияет на мировоззрение и поведение людей, особенно молодежи. Иной альтернативы нет, поскольку данный процесс кардинально меняет миропорядок и образ жизни всего человечества. Мы должны быть готовы к этому. Нужно действовать решительно, промедление чревато самыми тяжелыми последствиями».

Именно в этом контексте создание Центра по борьбе с дезинформацией стало логичным шагом государства: укрепление доверия общества и защита от манипуляций в цифровом медиапространстве невозможны без системного реагирования на новые вызовы, включая использование ИИ и технологий, которые меняют саму природу информационного поля.

Сегодня фейки стали инструментами давления, манипуляций общественным мнением и провокаций. В таких условиях государство обязано выстроить системный подход к противодействию ложным сведениям. Служба центральных коммуникаций выполняет функции общенациональной коммуникационной площадки, организуя пресс-конференции и брифинги государственных органов по наиболее актуальным вопросам и злободневным событиям. Также СЦК ведет работу в сфере антикризисного реагирования, например, на базе СЦК регулярно формируется Республиканский информационный штаб, в работе которого участвуют центральные и местные органы.

В то же время, учитывая быстрые изменения характера информационного поля – мгновенное распространение новостей в соцсетях, массовое появление контента, где факты подменяются интерпретациями, использование технологий, включая нейросети и дипфейки, – мы посчитали необходимым выделить борьбу с дезинформацией в отдельное направление. Это дает в первую очередь возможность сократить путь от момента появления фейка до его официального опровержения и вместе с тем позволяет избрать более эффективные пути опровержения ложной информации.

– Для такой оперативности нужны команда узких специалистов и широкие технические возможности...

– Да, и у нас все это есть. Работа центра основана на деятельности специалистов в области коммуникаций, анализа информации и строится на тесном взаимодействии с государственными органами, как центральными, так и местными. Такой формат деятельности позволяет оперативно получать официальные комментарии, обеспечивать прозрачность и быстро опровергать ложные данные.

Алгоритм следующий: при появлении в Интернете сомнительной или ложной информации проводится совместный анализ с компетентным госорганом. По итогам принимается решение об официальном опровержении или подтверждении информации. Задача цент­ра – донести до широкой аудитории, в первую очередь в социальных сетях, правдивые, достоверные сведения, основанные на фактах, а не домыслах и искажениях.

Еженедельно сотрудниками центра готовятся обзоры, формируемые на базе уже опровергнутых госорганами фейков. И это не просто краткий пересказ, а полноценный анализ целей, механизмов создания и способов распространения недостоверной информации.

Это, в свою очередь, позволяет обществу выработать «иммунитет», например, к «всепропальщикам» (категория интернет-пользователей, раздувающих упаднические настроения и панику в Сети в ответ на какие-то события. – Авт.) или источникам информации из разряда «Агентство «ОБС», ссылками на которые грешат порой даже авторитетные СМИ.

Все официальные опровержения, аналитические обзоры и публикации центра размещаются в telegram-канале https:⁄⁄t.me⁄AntiFakeCenter.

Обращу особое внимание: канал центра является официальным и верифицированным, что подтверждается соответствующей меткой – синей галочкой – мессенджера Telegram. Кроме того, каждый выпуск размещается на официальных площадках СЦК: https:⁄⁄ortcom.kz⁄; https:⁄⁄www.facebook.com⁄ortcomkz; https:⁄⁄www.instagram.com⁄ortcom.kz; https:⁄⁄t.me⁄ortcom_kz.

– Фейкам на какие темы чаще всего приходится давать опровержения?

– Главный принцип нашей работы: любая информация, которая вводит в заблуждение или подрывает доверие общества к государству, попадает в зону внимания центра. А потому мы отрабатываем все направления, где сомнительные сведения могут вызвать социальное напряжение и недоверие граждан.

В первую очередь это жизненно важные услуги и социальная сфера: все, что касается медицины, продуктов питания, коммунального сектора. Конечно, это вопросы безопасности и ЧС – дезинформация о чрезвычайных ситуациях, природных катастрофах, эпидемиях или криминальных происшествиях, которая способна вызвать массовую панику.

Большое внимание уделяем работе с возможными политическими провокациями и внешними вбросами, направленными на создание конфликтов внутри общества, ослабление национального единства и формирование ложной картины о Казахстане за рубежом. И, конечно, отслеживаем появление дезинформации касательно деятельности госорганов и первых лиц страны: ни для кого уже не секрет, что ложные сведения, дискредитирующие работу власти, используются как инструмент дестабилизации и подрыва доверия к государственным институтам.

– Могут ли граждане обратиться в центр напрямую за разъяснения­ми, обнаружив в Интернете подоз­рительную информацию?

– В любое время. Даже если сомнительная информация не получила широкого распространения, каждый человек имеет право обратиться за проверкой. Это особенно важно, потому что фейки часто распространяются сначала в закрытых чатах или узких сообществах, а уже потом выходят в публичное поле.

Граждане могут прислать материалы, вызывающие сомнение, через удобные каналы связи: чат-бот в Telegram: @AntiFakeCenterBot; официальная элект­ронная почта: jalgan-akparat@ortcom.kz.

Все поступающие обращения анализируются, при необходимости направляются в компетентные госорганы для реагирования. Таким образом, любой гражданин становится частью системы противодействия дезинформации и вносит вклад в защиту общества от манипуляций.

Наша задача в том числе – выработать привычку у казахстанцев перепроверять сомнительно звучащую информацию. Пусть не сразу, но постепенно пользователям станет проще отличать реальные факты от слухов и пустых разговоров, а уже отсюда вытекает способность не поддаваться на разные уловки и провокации.

В перспективе работа Центра по борьбе с дезинформацией должна привести к тому, что общество станет более устойчивым к манипуляциям с информацией, а медиаполе – более ответственным и прозрачным. Это значит, что люди будут ориентироваться на проверенные источники, СМИ и государственные органы будут говорить с гражданами яснее и честнее, а ложные вбросы будут быстро терять силу. В итоге мы должны прийти к информационной среде, где доверие и факты сильнее страха и спекуляций.

Хотелось бы еще раз подчеркнуть: задачи центра напрямую соотносятся с приоритетами, обозначенными Президентом. В Послании прозвучала стратегическая установка: превратить Казахстан в течение трех лет в полноценную цифровую страну, опираясь на масштабную цифровизацию и внедрение технологий искусственного интеллекта.

Создание Центра по борьбе с дезинформацией – важный элемент этой стратегии. Он обеспечивает не только защиту цифрового медиапространства, но и формирование новой цифровой культуры, где устойчивость к информационным манипуляциям станет основой модернизации общества и укрепления национального единства.