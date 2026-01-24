В новой Конституции необходимо усилить понятия семьи и брака, четко закрепив их как ценность, основанную исключительно на союзе мужчины и женщины, равенстве, добровольности и взаимной ответственности. С таким предложением выступил депутат Мажилиса Парламента Елнур Бейсенбаев на первом заседании Комиссии по конституционной реформе, передает Kazpravda.kz

По словам депутата, Конституция — это не просто совокупность правовых норм и статей. Это документ, отвечающий на главный вопрос: «Кто мы как народ и каким видим будущее нашей страны?». Поэтому обсуждение темы семьи при обновлении Конституции равнозначно разговору о будущем Казахстана.

«Нет казаха, который не знал бы слова великого писателя Мухтара Ауэзова: «Ел боламын десең, бесігіңді түзе». У народа с крепкой колыбелью прочное будущее и сознательное поколение. «Бесікті түзеу» — это историческая ответственность перед будущим. Если мы хотим стать нацией, прежде всего должны уделять особое внимание воспитанию детей, национальному сознанию и духовным основам. В этой связи считаю необходимым укрепить в нашем главном документе — Конституции — такие священные понятия, как семья и брак. Пришло время четко определить роль мужчины и женщины, их ответственность и взаимоотношения», — сказал Елнур Бейсенбаев.

Депутат отметил, что в обществе немало явлений, пропагандирующих ценности, противоречащие традициям, человеческой природе и самой сущности человека. Это не просто проблема, а явление, угрожающее будущему нации.

«Поэтому необходимо четко закрепить в Конституции законные и правовые отношения традиционной семьи, присущие природе Адам ата и Хауа ана, — отношения отца и матери. Это означает сохранение семейных ценностей, верность супругу, достойное воспитание общих детей и бережное отношение к семье как к институту, являющемуся основой государства», — отметил депутат.

Главное, по его словам, — ответственность за сохранение семьи и воспитание счастливых детей.

«В действующей Конституции предусмотрены гарантии защиты семьи, матери и ребенка. Однако в ней отсутствует самое важное — четкое определение брака. Между тем сегодня в мире размытость базовых понятий приводит не только к ослаблению института семьи, но и к утрате обществом моральных ориентиров. Международная практика показывает, что государства развиваются по-разному, но большинство из них глубоко осознаёт стратегическое значение семьи. Во многих странах в конституциях чётко определены понятия семьи и брака как союза мужчины и женщины. Даже при различных системах управления семья рассматривается не как второстепенный вопрос, а как фундамент общества», — сказал депутат Мажилиса.

В этой связи предложено закрепить в Основном законе норму о том, что брак — это исключительно союз мужчины и женщины, который даёт будущее детям и государству.

«Основа любого государства — человек. А нетрадиционные явления противоречат человеческой природе. Здесь мы должны быть консерваторами в самом лучшем смысле этого слова — защитниками традиций, человеческой природы и того, что сформировано историей. Поэтому в Конституции Казахстана должны найти отражение нормы, обеспечивающие демографию, преемственность поколений и сохранение национальных традиций», — подчеркнул Елнур Бейсенбаев.

Как отметил спикер, закрепление принципов добровольности и равноправия мужчины и женщины в браке — это не формальность. Это фундаментальный шаг на пути реализации стратегии Главы государства по построению Справедливого Казахстана.