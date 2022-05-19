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Энергетика , Технологии , В мире
Энергию тепла стали добывать ночью

Австралийские ученые начали добывать энергию ночью, используя тепло Земли. Исследование было опубликовано в журнале ACS Photonics, передает Kazpravda.kz со ссылкой на lenta.ru.

В материале говорится, что для выработки энергии в ночное время инженеры использовали технологию, обычно применяемую в приборах ночного видения — терморадиационный процесс. По словам ученых, по сути, они научились использовать тепло Земли, которое накапливается в дневное время суток.

“Заставляя атомы в любом материале колебаться от тепла, вы также заставляете их электроны генерировать низкоэнергетические пульсации электромагнитного излучения в форме инфракрасного света”, — отметил автор исследования Фиби Пирс.

Инженеры создали прибор на основе фотоэлектрических детекторов — нагретый до 20 градусов по Цельсию девайс генерировал мощность плотностью 2,26 милливатта на квадратный метр.

По данным ученых, полученной энергии недостаточно, чтобы использовать ее для освещения или приготовления пищи, однако у технологии есть потенциал.

“В будущем эта технология потенциально позволит собирать энергию и устранять необходимость в аккумуляторах”, — отметил ведущий исследователь Нед Экинс-Даукс.

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