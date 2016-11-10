Энергоэффективные школы и КСК продемонстрировали в Астане
Ксения Воронина
В Астане стартовала IX выставка ЖКХ и строительства Астаны, которая проходит в ВЦ "Корме". В рамках экспозиции были презентованы успешные проекты энергоэффективных КСК, Центра зеленых технологий и энергоэффективной школы.
"В Казахстане жилые и общественные здания – школы, больницы, садики и так далее крайне неэффективно потребляют тепловую энергию, порядка 30-40 процентов энергии, доставленной потребителям, расходуется впустую, то есть зачастую "выбрасывается в форточку", – отметили представители ПРООН, которые на своих пилотных проектах показали, как можно улучшить показатели расходования энергии.
К примеру, при реализации проекта по улучшению энергоэффективности общественных зданий на примере школы №25 в Астане, главной целью являлось улучшение энергоэффективности школьного здания на основе установки теплового пункта. В школе был установлен тепловой узел, который является одним из главных элементов системы теплоснабжения здания школы, включающий в себя комплекс оборудования, предназначенного для учета и распределения тепла. В результате достигнута экономия денежных средств за счет установки системы коммерческого учета теплопотребления и за счет экономии энергоресурсов.
Также ПРООН продемонстрирует возможности сокращения потребления тепловой энергии на нужды отопления дома за счет эффективной организации управления теплопотреблением со стороны КСК и собственников квартир, а также организации работы фонда энергосбережения КСК.