Похоже, в Северной Америке еноты вскоре могут перейти в категорию домашних животных. В новом исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Zoology, говорится, что из-за близости к людям эти млекопитающие эвалюционируют, у них меняется стиль поведения и даже внешний вид, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ВВС

Фото: Getty images

В США и Канаде еноты все чаще приходят к человеческому жилью в поисках легкой добычи в мусорных баках. Их ласково называют «мусорными пандами» и «дворовыми бандитами».

В прошлом году енот, пришедший порыться в баках на футбольном стадионе в Филадельфии, даже выбежал на поле во время матча. По словам ученых, это один из примеров того, что эти животные перестают бояться даже большого скопления людей.

Анализ почти 20 тысяч фотографий показал «заметное уменьшение длины морды» у городских енотов по сравнению с их сельскими сородичами, говорится в исследовании.

Подобное физическое изменение характерно для ранних стадий одомашнивания, наблюдавшихся у кошек и собак, отмечают ученые.

Некоторые еноты уже живут в домах и становятся звездами TikTok.

Их способность процветать как в дикой природе, так и в городских условиях дала им возможность занять уникальную нишу в американской природе.

Из-за близости к людям еноты, похоже, начинают чувствовать себя увереннее рядом с ними. Говоря научным языком, у них ослабевает инстинкт обращаться в бегство, пишут авторы исследования, опубликованного в журнале Frontiers in Zoology.

Смягчение черт их внешности может быть связано с изменениями на клеточном уровне, в частности, в проявлении естественной реакции «бей или беги», отмечают авторы.

Это одомашнивание начинается с мусора, говорит соавтор исследования Рафаэла Леш из Университета Арканзаса в интервью для Scientific American.

«Мусор — это действительно отправная точка, — отмечает она. — Где бы не обитал человек, там есть мусор — а животные его обожают».

Однако, чтобы пользоваться этим бесконечным «шведским столом», диким животным приходится находить тонкий баланс: быть достаточно смелыми, чтобы рыться в мусорных баках и ориентироваться в среде, созданной людьми, но при этом не настолько смелыми, чтобы представлять угрозу.

«Если животное живет рядом с людьми, оно должно вести себя достаточно прилично, — сказала Леш. — Это очень жесткий отбор».

По словам авторов, полученные данные согласуются с понятием «синдрома одомашнивания».

Наиболее широко известные признаки процесса одомашнивания — это анатомические и морфологические изменения вроде закрученных хвостов, висячих ушей, частичной потери пигментации, уменьшения размеров мозга и укорочения черепа, отмечается в исследовании.

Все эти черты появлялись у собак — бывших волков — в процессе их приручения человеком.

Авторы работы также выдвинули гипотезу, что процесс одомашнивания ошибочно считают инициированным человеком, который в прошлом отлавливал или целенаправленно разводил животных.

На самом деле, считают исследователи, процесс может начинаться гораздо раньше — в тот момент, когда животные привыкают к человеческой среде.

«Лучше всего выживают лишь те животные, у которых ослаблена реакция бегства (или нападения), — пишут авторы. — Это означает, что начальные этапы одомашнивания — процесс чистого естественного отбора».

