ЕНТ-2024: кому из абитуриентов продлят время для прохождения тестирования

Образование
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Дана Аменова
Корреспондент

Абитуриентам с особыми образовательными потребностями предоставили дополнительное время на выполнение заданий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Миннауки  

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Как уточняется, продолжительность тестирования – четыре часа или 240 минут. Для абитуриентов с особыми образовательными потребностями для тестирования дополнительно предоставляется 40 минут.

– Во время тестирования абитуриентам предоставляются несколько перерывов. По истечении 60 минут перерыв 2 минуты, после 120 минут – 3 минуты и после 180 минут – 3 минуты. В это время тестируемые могут сделать упражнения, выпить воды и съесть шоколад, который они приносят с собой, – отметил директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев.

Абитуриентам, выбравшим творческие направления, на выполнение заданий выделяется 70 минут. Они сдают ЕНТ по двум предметам: «история Казахстана» и «грамотность чтения».

Для студентов творческих специальностей, желающих перевестись на другие направления, продолжительность тестирования – 130 минут. Данная категория тестируемых сдают тестирование по двум профильным предметам по выбору.

Выпускникам колледжей, которые планируют продолжить обучение по своей или смежной специальности, на ЕНТ предоставляется 120 минут. За это время они выполняют задания по общепрофессиональной и специальной дисциплине.

В ведомстве добавили, что для выпускников колледжей творческих направлений, которые планируют продолжить обучение по родственной специальности, время тестирования – 80 минут. Они сдают ЕНТ по одной специальной дисциплине.

 

#тестирование #ЕНТ #абитуриенты #Миннауки

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