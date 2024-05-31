ЕНТ-2024: Подставных лиц выявлено не было

Образование
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Промежуточные результаты ЕНТ озвучили в Минпросвещения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Около 71 тысяч человек сдали тестирование с момента старта основного ЕНТ. Из них 71% абитуриентов сдали на казахском языке, 29% – на русском, 84 человека – на английском языке.

Пороговый балл с начала проведения ЕНТ набрали около 74% абитуриентов. Что касается среднего балла, то он составил 67 баллов. Максимальный балл – 137 баллов, его набрали три абитуриента на этой неделе.

Напомним, что ежедневно ЕНТ проводится в 2 потока. Согласно статистике средний балл сдающих утром выше тех ребят, которые сдают в послеобеденное время. В данный момент разница составляет 5 баллов: 69 и 64 балла соответственно. 
Следует отметить, что благодаря созданию комфортных условий для поступающих с особыми образовательными потребностями за две недели в ЕНТ приняло участие 266 абитуриентов с ООП. 

На сегодняшний день выявлено 126 нарушений. Из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов возможности сдать тестирование лишились 94 абитуриента. За нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий удалены 27 человек, их результаты также аннулированы. После проверки видеозаписей аннулированы результаты 5 человек, которые нарушили правила тестирования. Подставных лиц не было выявлено.

Отметим, после завершения ЕНТ-2024 до 31 октября календарного года будет проводиться анализ видеозаписей. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов и нарушения правил, результаты ЕНТ поступающего будут аннулированы.

#ЕНТ #абитуриенты #результаты

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