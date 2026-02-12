Наиболее высокий уровень заболеваемости отмечен в городах Астана и Алматы, а также Жамбылской и Атырауской областях

Фото: пресс-служба правительства РК

Под председательством заместителя Премьер-министра – министра культуры и информации РК Аиды Балаевой в Правительстве провели совещание по вопросам распространения инфекционных заболеваний. Отдельной темой был рассмотрен вопрос распространения кори, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

По данным Министерства здравоохранения, с начала года зарегистрирован 1 951 случай кори. Наиболее высокий уровень заболеваемости отмечен в городах Астана и Алматы, а также Жамбылской и Атырауской областях. Отмечено, что основная доля приходится на детей до 5 лет, при этом среди заболевших преобладают непривитые дети, в том числе в связи с отказами от вакцинации.

Также были заслушаны доклады заместителей акимов регионов с высоким уровнем заболеваемости корью.

Заместитель Премьер-министра подчеркнула необходимость ежедневно анализировать эпидемиологическую ситуацию по кори в региональных штабах при акиматах, а также отметила персональную ответственность руководителей на местах.

Отдельно был рассмотрен вопрос по охвату профилактическими прививками. В ряде регионов сохраняется недостижение целевых показателей, особенно в Мангистауской области, где охваты не достигнуты по всем основным видам вакцин. Подчеркнуто, что такие разрывы создают условия для распространения инфекций и требуют усиления адресной работы на уровне первичного звена.

По итогам совещания Аида Балаева поручила взять на особый контроль эпидемиологическую ситуацию по кори, а также активизировать информационно-разъяснительную работу с населением о важности иммунизации, прежде всего в Мангистауской области.