Фото: ERG Capital Projects

Центр аккредитован Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан и создан в соответствии с требованиями Национальной системы квалификаций при поддержке Министерства труда и социальной защиты населения РК.

– В своем Послании Глава государства отметил, что стране нужны высококвалифицированные специалисты рабочих профессий. Этот год объявлен Годом рабочих профессий, и для нас это не просто формальность, а руководство к действию, – комментирует открытие Центра председатель Совета директоров, главный исполнительный директор ERG Шухрат Ибрагимов. – Это часть нашей долгосрочной стратегии по развитию человеческого капитала. Мы строим систему, где каждый сотрудник может официально подтвердить свой уровень, укрепить профессиональную репутацию и быть уверенным, что его компетенции востребованы на рынке труда.

Создание Центра признания профессиональных квалификаций (ЦППК) решает сразу несколько задач. Для действующих сотрудников – это возможность официально подтвердить квалификацию, полученную через обучение или путем практического опыта. Для претендентов с открытого рынка труда – возможность быстро овладеть профессией для трудоустройства. Для компании ЦППК – это инструмент системного управления компетенциями персонала, обеспечивающий прозрачность и единые стандарты оценки, а также повышение эффективности и безопасности производства. Ну а для отрасли и государства в целом – развитие Национальной системы квалификаций, укрепление доверия к профессиональной оценке и снижение кадрового дефицита.

– Компания ERG вносит большой вклад в развитие отрасли ГМК и в целом экономики Казахстана. Новый центр – гибкий ответ на вызовы для рынка труда: нам важно, чтобы казахстанцы могли получать здесь квалификации, позволяющие им быть востребованными у работодателя. Не могу не отметить, что успех подобных инициатив невозможен без тесного взаимодействия бизнеса и системы образования. Именно сотрудничество предприятий и учебных заведений создает экосистему непрерывной подготовки кадров. Это модель будущего, где образование и производство идут рука об руку, – сказал вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Аскар Биахметов.

На первом этапе ЦППК ERG будет проводить оценку по 12 ключевым профессиям: стропальщик, плавильщик ферросплавов, машинист крана металлургического производства, электрогазосварщик, сварщик ручной дуговой сварки, электросварщик, взрывник, проходчик, машинисты экскаватора и погрузочно-доставочной машины, водитель большегрузного автомобиля. Для этого Центр оснащен так, чтобы полностью сымитировать рабочее место – станки, компьютеры, тренажеры виртуальной реальности и так далее. К работе в качестве квалифицированных инструкторов и экзаменаторов привлекли самых опытных специалистов предприятий ERG, которые имеют как производственный стаж, так и опыт наставничества.

– Центр открыт не только для сотрудников ERG, но и для специалистов других предприятий, студентов, выпускников и подрядчиков. Здесь мы создали условия для прохождения цикла тренировочных мероприятий, ведь на современном производстве достаточно серьезные требования к технике безопасности – для нас важно до допуска к рабочему месту проверить навыки и знания человека и, соответственно, закрепить это сертификатом государственного образца, – отмечает заместитель генерального директора по персоналу и культуре группы ERG в Казахстане Анастасия Круч.

Новый формат работы принципиально отличается от существовавшего прежде, когда предприятия имели право выдавать квалификационные удостоверения своим сотрудникам, прошедшим обучение на рабочем месте. Но «корочка» была действительна только на том производстве, где была получена. Новый же ЦППК выдает свидетельство государственного образца, востребованное на всей территории Казахстана.

В перспективе ERG планирует расширение перечня профессий и открытие аналогичных центров в городах Рудный и Хромтау, а также выход на международный уровень. Уже сейчас ведется работа по аккредитации программы обучения сварщиков по международным стандартам.

– Сегодня на производстве внедряется очень много цифровых решений, и это требует лучших навыков и усложненных знаний от наших сотрудников. Поэтому мы рассчитываем, что в ЦППК начнем запускать обучение и признание квалификации по совершенно новым профессиям, по которым еще нет образовательных программ в колледжах и университетах. И уже сейчас мы разрабатываем совместно с Минтруда новые профстандарты, например, для специальности «оператор беспилотной горной техники» – такой профессии раньше просто не существовало, – добавила Анастасия Круч.

Напомним, что ERG является одним из инициаторов создания и спонсором Атласа новых профессий ГМК Казахстана. Сейчас компания совместно с вузами страны ведет работу по актуализации Атласа 2.0, который вскоре будет доступен всем на сайте Министерства труда и социальной защиты населения.