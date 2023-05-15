Ерлан Файзуллин стал начальником Департамента полиции Костанайской области

По согласованию с Администрацией президента РК, приказом министра внутренних дел начальником Департамента полиции Костанайской области назначен генерал-майор полиции Ерлан Файзуллин, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ДП региона.

Фото: пресс-служба ДП Костанайской области

Активу Костанайской области и личному составу нового начальника полиции региона представил заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха.

«В органах внутренних дел Ерлан Файзуллин служит с 1995 года, более 27 лет опыта работы в оперативных подразделениях. Ваш регион ему также хорошо знаком. Ерлан Жумасеитович – уроженец Костанайской области. Здесь же начинал работу в полиции. Прошел все ступени карьерного роста, начиная от должности оперуполномоченного. Практически 10 лет руководил районным отделом полиции Федоровского района ДП Костанайской области. С 2012 по 2017 год работал заместителем начальника Департамента полиции Костанайской области. Поэтому со всеми проблемами и особенностями региона он знаком», – отметил Лепеха.

Затем он акцентировал внимание на деятельности МВД по трансформации казахстанской полиции, где главный акцент сделан на обеспечение безопасности и защиты конституционных прав граждан. Замглавы министерства также напомнил, что по поручению главы государства разрабатывается Концепция обеспечения общественной безопасности в партнерстве с обществом. Этот документ определяет стратегию на предстоящие 5 лет. Акцент сделан на причинно-следственный анализ проблем преступности.

Отметим, ранее возглавлявший ДП Костанайской области Ерлан Омарбеков был назначен начальником ДП Восточно-Казахстанской области. Новым же главой ДП Карагандинской области, которым до нового назначения руководил Файзуллин, стал Санжар Адилов.