Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов встретился с Генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламом, который находится в Казахстане с государственным визитом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса

Фото: пресс-служба Мажилиса

Приветствуя Генерального секретаря Компартии Социалистической Республики Вьетнам, Ерлан Кошанов отметил, что Вьетнам является важным партнером Казахстана в Юго-Восточной Азии.

– Официальный визит Президента Касым-Жомарта Токаева во Вьетнам в августе 2023 года придал особую динамику нашему сотрудничеству. Ваш ответный государственный визит в Казахстан закрепляет новый этап в истории наших отношений – веху стратегического партнерства. Сегодня у вас состоялись продуктивные переговоры с Президентом Касым-Жомартом Токаевым. Был подписан ряд важных межправительственных документов. Это полностью соответствует духу и характеру нашего взаимодействия, – подчеркнул Председатель Палаты.

Спикер Мажилиса также поздравил То Лама с получением высокой награды из рук Президента Казахстана – ордена «Достық» I степени.

В ходе беседы Ерлан Кошанов выразил заинтересованность Мажилиса в дальнейшем углублении и расширении связей с Национальным собранием Вьетнама, отметив, что между вьетнамскими и казахстанскими парламентариями сложилась хорошая практика регулярных встреч, взаимного обмена визитами на разных уровнях, как в рамках профильных комитетов, так и групп дружбы.

Зарубежный гость был проинформирован о ходе реализации реформ Главы государства и законотворческой работе многопартийного Парламента.

В свою очередь Генеральный секретарь Компартии Вьетнама заявил о необходимости укрепления и развития всесторонних отношений между странами, в том числе в сфере межпарламентской дипломатии, по торгово-экономическому и культурно-гуманитарному направлениям, а также по партийной линии.

Собеседники уделили особое внимание дальнейшему расширению сотрудничества между партией АМАNАТ и Компартией Вьетнама, подчеркнув налаженные прочные партнерские связи между двумя политическими организациями. При этом обе партии объединяют схожие цели – укрепление государственности, создание свободного и открытого общества, основанного на принципах демократии, социального партнёрства и согласия.

Стороны договорились о расширении межпарламентского сотрудничества между двумя странами, обмена законотворческим опытом, законодательной поддержки развития двусторонних отношений в сферах туризма, транспорта, торговли, сельского хозяйства, производства и по другим направлениям.