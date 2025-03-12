ЕС вводит ответные пошлины против США

Еврочиновники подчеркнули, что «готовы работать с администрацией Трампа» для поиска решения
Евросоюз введет пошлины на американские товары стоимостью 26 миллиардов евро в ответ на введенные США тарифы на сталь и алюминий. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru
В Брюсселе указали, что действия американской стороны являются «необоснованными», а реакция европейцев - «соразмерной».
Новые пошлины будут введены 1 апреля. Они нацелены «на ряд американских продуктов», и «являются ответом на ущерб, нанесенный экспорту стали и алюминия из ЕС на сумму 8 млрд евро». Кроме того, Еврокомиссия приняла пакет контрмер в отношении американского экспорта, который вступит в силу в середине апреля.
«В общей сложности контрмеры ЕС могут быть применены к экспорту товаров из США на сумму до 26 млрд евро, что соответствует экономическому охвату тарифов США», - указали в ЕК.
«Меры могут быть отменены в любое время, если такое решение будет найдено», - отметили в Брюсселе.
Как заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, действия Вашингтона «вредят бизнесу и потребителям».
«Эти тарифы нарушают цепочки поставок, приносят неопределенность для экономики, на карту поставлены рабочие места, - сказала она. - Цены вырастут и Европе, и в США. ЕС должен действовать, чтобы защитить потребителей и бизнес».
Повышение американских пошлин на импорт европейской стали и алюминия до 25% вступило в силу 12 марта.