Фото: пресс-служба Минтуризма

По итогам этапов Кубка мира сезона 2025/2026 по биатлону сборная Казахстана получила 17 лицензий на 4 спортсмена. Таким образом, на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо от нашей страны выступят двое мужчин и две женщины, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма

Данные квоты предоставлены не конкретным спортсменам, а Национальной сборной команде по биатлону. Имена тех, кто отправится в Италию, в ближайшее время объявит тренерский штаб сборной Казахстана.



На данный момент Казахстан завоевал лицензии в следующих видах спорта:



Конькобежный спорт (12 лицензий) – Евгений Кошкин, Кристина Силаева, Елизавета Голубева, Надежда Морозова, Арина Ильященко.



Шорт-трек (9 лицензий) – Абзал Ажгалиев, Денис Никиша, Ольга Тихонова, Яна Хан.



Фигурное катание (2 лицензии) – Михаил Шайдоров, Софья Самоделкина.



По общему подсчёту количество путёвок в копилке страны достигло 40.



Итоговая информация по олимпийским лицензиям станет известна в конце января. XXV зимние Олимпийские игры пройдут в городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. В соревнованиях примут участие более 3 500 спортсменов из 93 стран мира.

Ранее сообщалось, что ОИ и соревновательная программа Олимпиады будут показаны в прямом эфире на телеканалах Qazaqstan, Qazsport, «Хабар» и Jibek Joly. Во время игр с места событий будут работать съемочные группы с эксклюзивными новостями. Ежедневно на телеканалах Qazaqstan и Qazsport будут выходить «Дневники Олимпиады», а на телеканале Qazsport в прямом эфире студийная программа «Милан – Кортина 2026».