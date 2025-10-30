Еще два медобъекта открылись в регионе

Хорошая новость
6
Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

На днях состоялось торжественное открытие новых медицинских учреждений – современной районной больницы с поликлиникой в г. Степняке района Биржан-сал и фельдшерско-акушерского пункта в селе Партизанка Буландынского района, сообщает пресс-служба областного акимата.

фото пресс-службы облакимата

Трехэтажную больницу нового поколения, без преувеличения, можно назвать теперь гордостью жителей Степняка. Она представляет собой целый комплекс, спроектированный с учетом всех требований к комфортному и качественному оказанию медицинской помощи. Под одной крышей здесь разместились терапевтическое, хирургическое, педиатрическое отделения, а также дневной стационар и поликлиника на 200 посещений в день. В четырех блоках медучреждения, соединенных между собой галереями, продумано все для удобства передвижения пациен­тов и персонала.

Созданы все условия для диаг­ностики, лечения и реабилитации: светлые просторные кабинеты, современное оборудование, внимательный и квалифицированный персонал. Теперь жители района могут пройти комплексное обследование, получить консультацию специалистов и полноценное лечение, не выезжая в областной центр.

На церемонии открытия жителей городка поздравила замес­титель акима области Алтынай Амренова. Она подчеркнула, что новый объект стал значимым достижением региона и важным шагом в реализации государственной политики по укреплению системы здравоохранения.

– Глава государства подчеркивает: здоровье граждан – это фундамент Справедливого Казахстана. Мы воплощаем эти слова в конкретных делах. На месте старого здания, прослужившего десятки лет, появился современный центр, оснащенный всем необходимым для оказания качественной медицинской помощи, – говорила Алтынай Амренова.

К слову, больница полностью укомплектована медицинским персоналом: в штате 115 сотрудников, включая прибывших молодых специалистов. Уроженец Степняка, известный в регионе врач с 40-летним стажем Серик Аяганов отметил, что открытие новой больницы стало поистине историческим событием для его малой родины.

– Мы трудились еще в старом здании, где зимой топились печи. Сегодня же с радостью присутствуем на открытии современной больницы, которой может гордиться вся область. Это доказательство того, что здоровье людей в приоритете у государства, – отметил доктор.

В тот же день начал работу и новый фельдшерско-акушерский пункт на 40 посещений в смену в селе Партизанка Буландынского района. Это светлое, теплое, с электрическим отоплением и централизованным водоснабжением здание в корне отличается от старого. Отныне 600 сельских жителей будут получать здесь первичную медицинскую помощь, смогут проконсультироваться с фельд­шером или акушеркой, сдать анализы, не выезжая в районный центр.

#регионы #медицина #открытие #поликлиника #ФАП

