Cколько кандасов вернулись в Казахстан в этом году

Культура и общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Минтруда РК предоставило обновленную статистику вернувшихся на родину этнических казахов, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Так, на 1 декабря 2023 года на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 19 476 этнических казахов. Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 126,5 тысячи этнических казахов. 

Более половины кандасов (51,9%), прибывших в Казахстан с начала года, являются выходцами из Узбекистана, 19,6% – из КНР, 10,8% – из Монголии, 8,5% – из Туркменистана, 7,2% – из России и 2% – из других стран.

Число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 60,5%, несовершеннолетние – 30,9% и пенсионеры – 8,6%.

Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 15,3% имеют высшее образование, 33,6% – среднее специальное образование, 42,8% – общее среднее образование и 8,3% не имеют образования.

Для расселения кандасов определены трудодефицитные Акмолинская, Абай, Костанайская, Павлодарская, Восточно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области.

Квота приема кандасов в регионах расселения на 2023 год составляет 2 337 человек. На 1 декабря 2023 года в регионы расселения переселено 2 053 кандаса.

«Кандасам, размещаемым в регионах, предоставляются меры государственной поддержки в виде субсидии на переезд – единовременно в размере 70 МРП (241,5 тысячи тенге) на главу и каждого члена семьи; на найм жилья и оплату коммунальных услуг – ежемесячно в течение одного года от 15 до 30 МРП (от 51,7 до 103,5 тысячи тенге).

С начала года различные меры поддержки были оказаны 1 630 кандасам. В частности, 614 человек были трудоустроены на постоянную работу, единовременные субсидии получили 1 630 человек, а 513 кандасам были субсидированы жилищные расходы», – сообщили в министерстве.

Приняты институциональные меры по поддержке работодателей, участвующих в переселении граждан в северные регионы. Внедрен сертификат экономической мобильности для покупки, строительства жилья или для покрытия части первоначального взноса по ипотечным жилищным займам единовременно на безвозмездной и безвозвратной основе в размере 50% от стоимости жилья или до 4 млн тенге на семью.

В госоргане напомнили, что в пилотном режиме запущен механизм присвоения статуса кандаса по принципу «одного окна» через посольства Казахстана. В рамках пилота можно решить вопрос о посещении страны, месте работы, возможностях предоставления жилья и получить статус кандаса без въезда на территорию республики.

Ранее сообщалось об изменении квоты приема кандасов в Казахстане.

 

#кандасы #этнические казахи #казахи #историческая родина

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