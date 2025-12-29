Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана при Организации Объединённых Наций (ЭСКАТО) опубликовала доклад Asia-Pacific Trade and Investment Trends 2025/2026 , посвящённый динамике привлечения прямых иностранных инвестиций в странах региона, пишет Kazakh Invest

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Согласно докладу, Казахстан по итогам 2025 года стал крупнейшим получателем инвестиций в новые (greenfield) проекты в регионе Северной и Центральной Азии, привлекши около 19 млрд долларов США. Это на 266% больше, чем годом ранее.

На Казахстан пришлось порядка 89% всех внутрисубрегиональных инвестиций в Северной и Центральной Азии, что обеспечило стране безусловное лидерство в регионе.



Отмечается, что регион Северной и Центральной Азии стал единственным субрегионом Азиатско-Тихоокеанского пространства, где в 2025 году зафиксирован рост объёмов инвестиций в новые проекты, при общем снижении глобальной инвестиционной активности. Ключевым драйвером этого роста стал именно Казахстан.



В докладе подчёркивается, что Казахстан привлёк ряд крупнейших инвестиционных проектов в регионе, включая масштабные инициативы в сфере обрабатывающей промышленности, металлургии нового поколения, возобновляемой энергетики и «зелёных» технологий.



Отдельно отмечается растущий интерес инвесторов к таким направлениям, как:

• зелёная энергетика и водородная экономика;

• развитие промышленной переработки;

• проекты, ориентированные на экспорт и международные цепочки добавленной стоимости.