В 2025 году рост в АПК составил 105%. Основным драйвером вновь выступило растениеводство. Казахстанские хлеборобы второй год подряд добились рекордных намолотов: при средней урожайности 17 центнеров на круг валовой сбор зерна составил 27 млн тонн.

Ряд хозяйств значительно превысил среднереспубликанские показатели. К примеру, урожайность в хозяйстве Геннадия Зенченко достигла 46 ц⁄га, а в «Тогызбай Агро» и ФХ «Максимовское» – по 41 ц⁄га. Как подчеркнул Азат Султанов, таких примеров по республике много.

Существенный вклад в подъем отрасли внесло льготное финансирование. Выделенный по поручению Президента 1 трлн тенге на кредитование и лизинг позволил труженикам села своевременно провести полевые работы и обновить материально-техническую базу.

За два истекших года обновление машинного парка составило 6,5%, при­ обретено около 25 тыс. единиц полевых сельскохозяйственных машин. Троекратно – до 1,8 млн тонн – вырос объем внесенных удобрений.

Продолжается диверсификация посевов: за отчетный период площади пшеницы сократились на 900 тыс. га, масличных же культур, напротив, расширились до 4 млн, бобовых – до 780 тыс. га. По оценкам экспертов, рекордный урожай зерновых позволит полностью обеспечить внутренний рынок и нарастить экспорт.

В текущем году экспорт уже составил 13,4 млн тонн. При этом география поставок расширилась благодаря экспорт­ным субсидиям. За январь – август экспортная выручка достигла 2,2 млрд долларов (+31%).

Перерабатывающая промышленность также демонстрирует стабильный рост – объем произведенной высокотоварной продукции составил 3,1 трлн тенге (+9%). Увеличилось производство: муки – на 7%; круп – на 10%; растительного масла – на 21,7%. В 1,3 раза возрос выпуск продукции глубокой переработки зерна.

Глубокая переработка стала одним из ключевых направлений для инвестиций. В настоящее время осуществляются пять крупных проектов на сумму 2,6 млрд долларов. Начато строительство нового сахарного завода мощностью 130 тыс. тонн в год. В республику привлекаются транснациональные корпорации, включая Carlsberg и Coca-Cola.

Другим приоритетом, обеспечивающим продовольственную безопасность и занятость в сельской местности, остается животноводство. Количество крупных, оснащенных новейшим оборудованием молочно-товарных ферм выросло с 19 до 104. Благодаря этому на 515 тыс. тонн увеличилось производство молока.

Производство мяса всех видов возросло на 124 тыс. тонн, расширяется экспорт говядины и баранины. Впервые для пополнения оборотных средств выделено 50 млрд тенге под 5% годовых. С марта 2026 года будет запущена аналогичная кредитная линия для приобретения КРС.

Если говорить об обеспечении безопас­ности в сфере ветеринарии и фитосанитарии, то, по информации Министерства сельского хозяйства, сокращается число эпизоотических очагов, построе­но 400 новых ветеринарных пунктов, закуп­лено более 1 000 спецавтомобилей.

– Подписано 16 новых ветеринарных сертификатов, это открыло доступ к поставкам еще в семь стран, – сообщил вице-министр. – Сейчас мясная продукция из Казахстана экс­портируется в 42 государства. Завершено внедрение сквозной цифровой системы прослеживаемости в животноводстве и цифрового контроля карантинирования животных.

Азат Султанов акцентировал также внимание на необходимости перевода фитосанитарных и ветеринарных услуг на платный формат – для обеспечения прозрачности и укрепления лабораторной базы.

Что касается цифровизации, то аграрное ведомство с целью совершенствования системы оперативного управления отраслью намерено стимулировать фермеров к передаче больших массивов данных, собираемых сельхозтехникой, датчиками и метеостанциями, единой государственной цифровой платформе. Параллельно продолжится цифровизация земельных процессов.