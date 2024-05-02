«Это бесчеловечная жестокость»: адвокат прокомментировала некоторые детали по делу Бишимбаева

Суд
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Дана Аменова
Корреспондент

Адвокат потерпевшей стороны Жанна Уразбахова высказалась о резонансном уголовном деле в ходе судебных прений, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Верховный суд

По словам Жанны Уразбаховой, конфликты между гражданскими супругами Куандыком Бишимбаевым и Салтанат Нукеновой часто возникали из-за вспыльчивого и конфликтного характера экс-министра нацэкономики. В тот роковой день после избиения Салтанат Нукенова продемонстрировала ему окровавленную рубашку со словами: «Это будет уликами. За это ты будешь сидеть минимум 10 лет».

«Данное преступление не только об убийстве, оно о равнодушии, жестокости и трусливости. Я намеренно не называю жестокость, которую проявил Бишимбаев, животной жестокостью. Потому что даже хищники не обладают такой жестокостью. Даже хищники не убивают с такой жестокостью своих близких и родных. Поэтому эту жестокость нельзя назвать животной. Это бесчеловечная жестокость, которую проявил Бишимбаев в отношении своей супруги», - уточнила Уразбахова.

Также она добавила, что даже после смерти он продолжает очернять ее память и не проявляет никакого сочувствия и сострадания.

«Подсудимый, будучи бывшим чиновником, министром национальной экономики, не догадался позвонить в скорую помощь. Нам всем теперь уже понятно, почему он не хотел этого делать. Он хотел избежать наказания», - подытожила адвокат.

#суд #убийство #дело #Бишимбаев #Нукенова

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