«Это бесчеловечная жестокость»: адвокат прокомментировала некоторые детали по делу Бишимбаева

Фото: Верховный суд

По словам Жанны Уразбаховой, конфликты между гражданскими супругами Куандыком Бишимбаевым и Салтанат Нукеновой часто возникали из-за вспыльчивого и конфликтного характера экс-министра нацэкономики. В тот роковой день после избиения Салтанат Нукенова продемонстрировала ему окровавленную рубашку со словами: «Это будет уликами. За это ты будешь сидеть минимум 10 лет».

«Данное преступление не только об убийстве, оно о равнодушии, жестокости и трусливости. Я намеренно не называю жестокость, которую проявил Бишимбаев, животной жестокостью. Потому что даже хищники не обладают такой жестокостью. Даже хищники не убивают с такой жестокостью своих близких и родных. Поэтому эту жестокость нельзя назвать животной. Это бесчеловечная жестокость, которую проявил Бишимбаев в отношении своей супруги», - уточнила Уразбахова.

Также она добавила, что даже после смерти он продолжает очернять ее память и не проявляет никакого сочувствия и сострадания.