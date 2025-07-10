Европарламент выразил доверие Урсуле фон дер Ляйен

Политика,Европа
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

За доверие председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен высказались 360 евродепутатов из 553 присутствовавших, против были 175 парламентариев, и еще 18 воздержались, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на DW

Фото: Акорда

Европейский парламент выразил доверие председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и 26 находящимся в ее подчинении еврокомиссарам. Сама фон дер Ляйен в это время была в Риме на международной конференции по восстановлению Украины. В ходе голосования в четверг, 10 июля, за доверие фон дер Ляйен высказались 360 евродепутатов из 553 присутствовавших, против были 175 парламентариев, и еще 18 воздержались.

Исход голосования в пользу главы Еврокомиссии был предсказуем. Для вынесения вотума недоверия требовалось большинство в две трети голосов, тогда как ожидалось, что за доверие фон дер Ляйен, помимо ее Европейской народной партии (ЕНП) с крупнейшей фракцией в Европарламенте, выскажется значительная часть социал-демократов, зеленых и либералов.

Ходатайство о вынесении вотума недоверия фон дер Ляйен поступило от румынского евродепутата Георге Пипери из группы "Европейские консерваторы и реформисты" (ECR), в состав которой входят крайне правые партии из Италии, Польши, Франции и Испании. В свою очередь руководство ECR отмежевалось от этой инициативы.

«Это не является инициативой нашей группы», - заявил ее представитель агентству AFP. 

Кроме того, автор ходатайства обвинил Еврокомиссию во вмешательстве в президентские выборы в Румынии и выступил против программы финансирования ЕС расходов на оборону.

Предложение Пипери поддержали тогда около 75 его коллег, это превысило необходимую для соответствующего рассмотрения квоту в 10% от общего числа депутатов Европарламента, в котором насчитывается 720 членов. 

Сама фон дер Ляйен назвала инициативу "грубой попыткой вбить клин между нашими институтами".

«Это взято прямо из старого пособия экстремистов, оно поляризует общество, подрывает доверие к демократии», - заявила она.

Критика в адрес фон дер Ляйен вызвана скандалом вокруг ее переписки с гендиректором Pfizer Альбертом Бурлой во время пандемии ковида. Газета The New York Times (NYT) пыталась через суд добиться доступа к переписке, утверждая, что в 2021 году руководители ЕК и Pfizer обсуждали закупку 1,8 млрд доз вакцины для нужд ЕС за 35 млрд евро. Издание заподозрило фон дер Ляйен в том, что та "оказывала непосредственное влияние" на переговорный процесс, а количество закупаемых доз могло значительно превышать потребности.

В ноябре 2024 года Еврокомиссия заявила, что текстовые сообщения, которыми обменивались фон дер Ляйен и Бурла во время пандемии, не сохранились. В ЕК заверили, что в переписке не обсуждались условия контракта по закупке вакцин. Однако в мае 2025-го суд Европейского Союза встал на сторону NYT, постановив, что Еврокомиссия нарушила правила прозрачности, отказавшись предоставить журналистам доступ к переписке фон дер Ляйен и главы Pfizer.

Комментируя эти события 7 июля, глава Еврокомиссии изложила свои аргументы:

«Каждый контракт, по которому велись переговоры, был детально изучен, прежде чем был подписан каждым из 27 государств-членов ЕС. Не было никаких секретов, никаких тайных пунктов, никаких обязательств по закупкам для стран-членов».

Последний раз вотум недоверия намеревались вынести в 2014 году тогдашнему председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру, однако предложение было отклонено, не причинив никакого ущерба Юнкеру.

#ЕК #вотум

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