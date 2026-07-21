В Лувре создадут новое хранилище для драгоценностей после ограбления

После ограбления Галереи Аполлона Лувр создаст новое защищенное хранилище. В октябре 2025 года злоумышленники похитили девять королевских украшений. Из Галереи украли тиары, серьги, ожерелья и броши французских монархов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

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Сумму нанесенного ущерба оценили примерно в €88 млн. Директор Лувра Кристоф Лерибо заявил, что новое хранилище будет без окон и с усиленной охраной.

Из пострадавшего зала уже вывезли все ценности. Галерея Аполлона откроется 22 июля, но экспонатов в ней не будет. Украденные драгоценности до сих пор не нашли.