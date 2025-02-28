Европротокол в законе

Как сообщил на днях в ходе пресс-конференции на площадке СЦК представитель цифрового ведомства, на сегодняшний день в Казахстане проведен реинжиниринг более 1 200 бизнес-процессов, позволяющий госорганам повысить свою эффективность, сократить бюрократичес­кие барьеры.

За примерами далеко ходить не нужно. Ранее при ДТП водителям приходилось испытывать ряд проблем. Часами ждать сотрудников полиции и заниматься бумажным оформлением протокола, а если дело доходило до суда, процесс мог затянуться до 10 дней. Наконец, процедура получения страховых выплат растягивалась до двух месяцев.

Чтобы решить эти проблемы, был внедрен Европротокол – механизм упрощенного оформ­ления ДТП без участия полиции и суда. Теперь водители могут зафиксировать происшествие через мобильное приложение Europrotocol App, следуя установленным требованиям. Это значительно ускоряет процесс, позволяя получать страховые выплаты в течение пяти дней.

По информации пресс-службы МЦРИАП РК, на сегодня по Европротоколу оформлено уже 10 тыс. 705 ДТП. Общая сумма выплат составила 185,7 млн тенге. Приложение Europrotocol App доступно в Apple Store и Play Market, а его использование регламентировано законами РК «О дорожном движении» и «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств».

Коснулась цифровизация и такой сферы, как принудительное исполнение судебных актов и других обязательных решений. Ранее эта процеду­ра сопровождалась рядом сложностей: участием частных судебных исполнителей, требовавших выплаты 25% от суммы штрафов, а исключение из реестра должников было затруднено. Чтобы решить эти проблемы, цифровым ведомством было предложено полностью автоматизировать возбуждение исполнительного производства. Теперь должники получают уведомления через SMS, без участия сторонних лиц, а частные судебные исполнители исключены из процесса.

В результате действия новой системы граж­дане смогли и долги погасить, и сэкономить за год 8 млрд тенге. И если в 2023 году было возбуж­дено 3 218 732 дела, то в 2024-м их количество сократилось до 381 061.

Как отметил вице-министр, ранее в Казахстане заключение договоров и оплата медицинской помощи происходили через три разные информационные системы, что создавало множество неудобств. Чтобы устранить эти проблемы, была разработана и внедрена единая система оплаты медицинской помощи.

Наконец, принято решение о полном переходе на электронные медицинские справки. Экономия за счет отказа от закупа бумажных носителей составила 450 млн тенге, а вывод этой сферы услуг из тени принес 7,5 млрд тенге. Кроме того, значительно выросло количество выданных справок и больничных листов.

По информации руководства МЦРИАП, внедрение цифровых технологий позволило исключить пресловутый человеческий фактор, снизить коррупционные риски для целого ряда госуслуг и процессов. Это отбор педагогов на курсы повышения квалификации, оценка качества дошкольных организаций, получение инвалидности, учет мобилизационных ресурсов и прохождение медицинских комиссий, получение военного билета.