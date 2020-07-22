Евросоюз поможет Казахстану в борьбе с COVID-19. Бюджет программы – 1,4 млрд тенге

Европейский Союз запустил программу с бюджетом в 1,4 млрд тенге для борьбы с COVID-19 в Казахстане и других странах Центральной Азии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на представительство ЕС в РК.
В рамках программы CACCR, реализуемой Всемирной организацией здравоохранения, будет оказана поддержка в смягчении последствий нынешней вспышки пандемии COVID-19. Также программа будет способствовать обеспечению долгосрочной устойчивости национальных систем здравоохранения стран Центральной Азии.
"Вспышка пандемии COVID-19 наглядно показала, насколько уязвимы наши национальные системы здравоохранения, как важно пересмотреть наш подход к чрезвычайным ситуациям в области общественного здравоохранения. Именно поэтому в рамках программы CACCR, наряду с предоставлением необходимых на сегодняшний день основных медикаментов и оборудования, будет также оказана помощь лабораториям и больницам с тем, чтобы они были лучше подготовлены к борьбе с подобной пандемией в будущем", – сказал посол Европейского союза в РК Свен-Олов Карлссон.
Программа CACCR содержит три последовательных этапа. На первом этапе, в рамках существующих национальных планов готовности и реагирования на COVID-19, будут удовлетворены потребности, которые не терпят отлагательств. На втором этапе, когда пик пандемии будет пройден, основное внимание будет уделено восстановлению и подготовке к возможной второй волне. На завершающем этапе будет осуществлен ряд мероприятий для создания и поддержки устойчивых, эффективных и прочных систем здравоохранения, что является необходимым в долгосрочной перспективе.
CACCR – двухлетняя региональная программа для стран Центральной Азии, которую запустили в июле 2020 года. Она осуществляется в рамках "пакета солидарной помощи" с бюджетом в 124 млн евро, подготовленного Европейским союзом для Центральной Азии как часть программы глобального ответа на COVID-19 "Team Europe".
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