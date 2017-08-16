"Эйр Астана" опровергает обвинения пассажира в неуважении к государственному языку

Общество
Авиакомпания "Эйр Астана" провела внутреннее расследование по факту публикации в Youtube пассажиром Огуз Доганом видео, на котором бортпроводник авиакомпании передает ему акт предупреждения о нарушении правил поведения на борту, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

"14 августа 2017 года пассажир рейса KC 954 отказался выполнить требование безопасности – закрепить откидной столик перед посадкой самолета. Данное требование было озвучено по громкой связи всем пассажирам на трех языках. Затем бортпроводники начали готовиться к посадке. К пассажиру обратились несколько бортпроводников с просьбой убрать столик. Просьбу озвучили разные бортпроводники на трех языках. К пассажиру подходили персонально несколько раз и просили на государственном языке убрать столик. Когда старший бортпроводник попытался самостоятельно закрыть столик, Огуз Доган снова его открыл, чтобы поставить банку пива. Бортпроводник –супервайзер Екатерина, снятая на видео, подошла к нему для передачи акта предупреждения.

В этот момент пассажир Огуз Доган начал записывать видео, которое потом опубликовал в интернете. В момент съемки самолет уже шел на посадку, все бортпроводники должны были пристегнуть ремни и занять свои места. Своими действиями он отвлекал экипаж от выполнения стандартных процедур перед посадкой воздушного судна, создавая угрозу жизни всех пассажиров: граждан РК и иностранных гостей. По прибытии в аэропорт Алматы пассажир был передан сотрудникам линейного отдела полиции (ЛОВД), которые, опросив свидетелей и членов экипажа, составили акт и выписали штраф за нарушение правил поведения на борту", – говорится в распространенной информации авиакомпании.



Пассажиры, летевшие рядом с Огуз Доганом, комментируют событие следующим образом.

"…Командир корабля объявил о посадке на трех языках….. Мы впоследствии услышали, что он требовал, чтобы к нему обращались на казахском языке. Причем уже русская девушка подходила, и он от нее требовал знания казахского языка. Потом подошла девушка-казашка и на казахском языке все ему объяснила. Русская девушка принесла ему правила, но до этого она еще раз извинилась и обратилась к нему на казахском языке. У меня жена психолог, доктор психологических наук, сказала, что он намеренно шел на этот конфликт, эта ситуация не возникла на каком-то ровном месте, что его кто-то из проводников обидел. То есть человек, садясь в самолет, шел на этот конфликт. Это было очевидно. Потому что поведение его было неадекватным, я считаю, что оно было агрессивным однозначно, поэтому мы оставили свои контакты…", – рассказал пассажир рейса KC 954 Роман Т.

"…Да, я летела этим авиарейсом, и если честно, то я вообще-то сама собиралась на выходе взять у бортпроводников телефон ваш, чтобы вам позвонить, потому что пассажир был сто процентов неправ. Это однозначно. Она сделала ему не замечание, она просто подошла к нему и попросила, чтобы он закрыл столик, на русском языке, при этом она протянула руку, чтобы закрыть сама, он схватил ее за руку, вот я – мусульманка, и если бы он меня схватил за руку, я бы….. я очень удивилась, что она вежливо очень отошла, а он начал просить, чтобы она, именно она, подошла и сказала ему на казахском языке, чтобы он собрал столик. Дело в том, что несколько бортпроводников подошли и на казахском языке попросили поднять столик, он этого не сделал, он просил, чтобы именно эта девушка подошла и именно она попросила его поднять столик…", – прокомментировала пассажир рейса KC 954 Лайла И.

Авиакомпания "Эйр Астана" напоминает, что ее главным приоритетом является безопасность полетов. Компания соблюдает законодательство в вопросах предоставления информации на государственном языке. Все надписи на борту самолета, объявления делаются на трех языках. В составе экипажа всегда есть бортпроводники, которые владеют государственным языком в совершенстве. При поступлении на работу кандидаты в бортпроводники сдают обязательный тест на государственном языке и в дальнейшем проходят курс по обслуживанию пассажиров на казахском языке.

Популярное

Все
Манит туристов курортный Имантау-Шалкар
Первичное звено медицины
Необходим суверенный искусственный интеллект
Еще пять сел обеспечены питьевой водой
Распахнул двери Дом студентов
Чтобы снизить нагрузку на стационары
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
«Арыстан» дает путевку в жизнь
Искусственный интеллект на страже безопасности
Как стартапы меняют жизнь
Ловушки от вредителей
IT-сервисы для села
Канадский опыт может пригодиться
Вместо пастбищ – орошаемая пашня
В ритме воинской жизни
Дожди по расписанию
Помогают аграриям карты
Небо под контролем
Казахстан и Иран договорились ускорить развитие транспортных коридоров
Чтобы было тепло и уютно
Певец из Семея установил национальный рекорд
Великий писатель земли кыргызской
От «тихой» промышленности до тяжелой индустрии
Казахстанские шахматистки улучшили позиции в мировом рейтинге
Указ Президента Республики Казахстан
Учителя готовы к переменам
Где и когда посмотреть прямую трансляцию матча открытия ЧМ-2026
Илон Маск стал первым в истории долларовым триллионером
Текели обретает новый стиль
«Кайрат» и «Семей» разыграют золотой финал
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
Пятерым осужденным за нарушения ужесточили наказание в Атырауской области
Казахстан наращивает промышленный потенциал: новые заводы, энергетика и инвестиции в регионах
В Талдыкоргане открылся IT-лагерь для молодежи
Закон Республики Казахстан
Казахский помогает располагать к себе клиентов
В выходные дороги под особым контролем
Прокуратура защитила инвестора, строящего овощехранилище в Акмолинской области
Снижение турпотока ударило по гостиницам Алматы
Казахстанский художник победил на старейшем арт-фестивале Италии
Новый вид змей обнаружили в Китае
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
Педагог с большой буквы
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Как будут учиться студенты-медики: разъяснение мажилисмена
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра

Читайте также

Сабантуй собрал гостей
Чеэсники написали книгу для детей
Летний отдых со вкусом приключений
Казахстанца спасли на борту круизного лайнера

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]