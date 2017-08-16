"Эйр Астана" опровергает обвинения пассажира в неуважении к государственному языку

Авиакомпания "Эйр Астана" провела внутреннее расследование по факту публикации в Youtube пассажиром Огуз Доганом видео, на котором бортпроводник авиакомпании передает ему акт предупреждения о нарушении правил поведения на борту, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу компании.
"14 августа 2017 года пассажир рейса KC 954 отказался выполнить требование безопасности – закрепить откидной столик перед посадкой самолета. Данное требование было озвучено по громкой связи всем пассажирам на трех языках. Затем бортпроводники начали готовиться к посадке. К пассажиру обратились несколько бортпроводников с просьбой убрать столик. Просьбу озвучили разные бортпроводники на трех языках. К пассажиру подходили персонально несколько раз и просили на государственном языке убрать столик. Когда старший бортпроводник попытался самостоятельно закрыть столик, Огуз Доган снова его открыл, чтобы поставить банку пива. Бортпроводник –супервайзер Екатерина, снятая на видео, подошла к нему для передачи акта предупреждения.
В этот момент пассажир Огуз Доган начал записывать видео, которое потом опубликовал в интернете. В момент съемки самолет уже шел на посадку, все бортпроводники должны были пристегнуть ремни и занять свои места. Своими действиями он отвлекал экипаж от выполнения стандартных процедур перед посадкой воздушного судна, создавая угрозу жизни всех пассажиров: граждан РК и иностранных гостей. По прибытии в аэропорт Алматы пассажир был передан сотрудникам линейного отдела полиции (ЛОВД), которые, опросив свидетелей и членов экипажа, составили акт и выписали штраф за нарушение правил поведения на борту", – говорится в распространенной информации авиакомпании.
Пассажиры, летевшие рядом с Огуз Доганом, комментируют событие следующим образом.
"…Командир корабля объявил о посадке на трех языках….. Мы впоследствии услышали, что он требовал, чтобы к нему обращались на казахском языке. Причем уже русская девушка подходила, и он от нее требовал знания казахского языка. Потом подошла девушка-казашка и на казахском языке все ему объяснила. Русская девушка принесла ему правила, но до этого она еще раз извинилась и обратилась к нему на казахском языке. У меня жена психолог, доктор психологических наук, сказала, что он намеренно шел на этот конфликт, эта ситуация не возникла на каком-то ровном месте, что его кто-то из проводников обидел. То есть человек, садясь в самолет, шел на этот конфликт. Это было очевидно. Потому что поведение его было неадекватным, я считаю, что оно было агрессивным однозначно, поэтому мы оставили свои контакты…", – рассказал пассажир рейса KC 954 Роман Т.
"…Да, я летела этим авиарейсом, и если честно, то я вообще-то сама собиралась на выходе взять у бортпроводников телефон ваш, чтобы вам позвонить, потому что пассажир был сто процентов неправ. Это однозначно. Она сделала ему не замечание, она просто подошла к нему и попросила, чтобы он закрыл столик, на русском языке, при этом она протянула руку, чтобы закрыть сама, он схватил ее за руку, вот я – мусульманка, и если бы он меня схватил за руку, я бы….. я очень удивилась, что она вежливо очень отошла, а он начал просить, чтобы она, именно она, подошла и сказала ему на казахском языке, чтобы он собрал столик. Дело в том, что несколько бортпроводников подошли и на казахском языке попросили поднять столик, он этого не сделал, он просил, чтобы именно эта девушка подошла и именно она попросила его поднять столик…", – прокомментировала пассажир рейса KC 954 Лайла И.
Авиакомпания "Эйр Астана" напоминает, что ее главным приоритетом является безопасность полетов. Компания соблюдает законодательство в вопросах предоставления информации на государственном языке. Все надписи на борту самолета, объявления делаются на трех языках. В составе экипажа всегда есть бортпроводники, которые владеют государственным языком в совершенстве. При поступлении на работу кандидаты в бортпроводники сдают обязательный тест на государственном языке и в дальнейшем проходят курс по обслуживанию пассажиров на казахском языке.
"14 августа 2017 года пассажир рейса KC 954 отказался выполнить требование безопасности – закрепить откидной столик перед посадкой самолета. Данное требование было озвучено по громкой связи всем пассажирам на трех языках. Затем бортпроводники начали готовиться к посадке. К пассажиру обратились несколько бортпроводников с просьбой убрать столик. Просьбу озвучили разные бортпроводники на трех языках. К пассажиру подходили персонально несколько раз и просили на государственном языке убрать столик. Когда старший бортпроводник попытался самостоятельно закрыть столик, Огуз Доган снова его открыл, чтобы поставить банку пива. Бортпроводник –супервайзер Екатерина, снятая на видео, подошла к нему для передачи акта предупреждения.
В этот момент пассажир Огуз Доган начал записывать видео, которое потом опубликовал в интернете. В момент съемки самолет уже шел на посадку, все бортпроводники должны были пристегнуть ремни и занять свои места. Своими действиями он отвлекал экипаж от выполнения стандартных процедур перед посадкой воздушного судна, создавая угрозу жизни всех пассажиров: граждан РК и иностранных гостей. По прибытии в аэропорт Алматы пассажир был передан сотрудникам линейного отдела полиции (ЛОВД), которые, опросив свидетелей и членов экипажа, составили акт и выписали штраф за нарушение правил поведения на борту", – говорится в распространенной информации авиакомпании.
Пассажиры, летевшие рядом с Огуз Доганом, комментируют событие следующим образом.
"…Командир корабля объявил о посадке на трех языках….. Мы впоследствии услышали, что он требовал, чтобы к нему обращались на казахском языке. Причем уже русская девушка подходила, и он от нее требовал знания казахского языка. Потом подошла девушка-казашка и на казахском языке все ему объяснила. Русская девушка принесла ему правила, но до этого она еще раз извинилась и обратилась к нему на казахском языке. У меня жена психолог, доктор психологических наук, сказала, что он намеренно шел на этот конфликт, эта ситуация не возникла на каком-то ровном месте, что его кто-то из проводников обидел. То есть человек, садясь в самолет, шел на этот конфликт. Это было очевидно. Потому что поведение его было неадекватным, я считаю, что оно было агрессивным однозначно, поэтому мы оставили свои контакты…", – рассказал пассажир рейса KC 954 Роман Т.
"…Да, я летела этим авиарейсом, и если честно, то я вообще-то сама собиралась на выходе взять у бортпроводников телефон ваш, чтобы вам позвонить, потому что пассажир был сто процентов неправ. Это однозначно. Она сделала ему не замечание, она просто подошла к нему и попросила, чтобы он закрыл столик, на русском языке, при этом она протянула руку, чтобы закрыть сама, он схватил ее за руку, вот я – мусульманка, и если бы он меня схватил за руку, я бы….. я очень удивилась, что она вежливо очень отошла, а он начал просить, чтобы она, именно она, подошла и сказала ему на казахском языке, чтобы он собрал столик. Дело в том, что несколько бортпроводников подошли и на казахском языке попросили поднять столик, он этого не сделал, он просил, чтобы именно эта девушка подошла и именно она попросила его поднять столик…", – прокомментировала пассажир рейса KC 954 Лайла И.
Авиакомпания "Эйр Астана" напоминает, что ее главным приоритетом является безопасность полетов. Компания соблюдает законодательство в вопросах предоставления информации на государственном языке. Все надписи на борту самолета, объявления делаются на трех языках. В составе экипажа всегда есть бортпроводники, которые владеют государственным языком в совершенстве. При поступлении на работу кандидаты в бортпроводники сдают обязательный тест на государственном языке и в дальнейшем проходят курс по обслуживанию пассажиров на казахском языке.