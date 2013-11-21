Фактор консолидации народа

Обращая взор в прошлое и реаль­но оценивая то, какие значимые перемены произошли в жизни общества с момента обретения Казахстаном независимости, многие политологи, эксперты, выдающиеся деятели современности не перестают восхищаться феноменом личности Нурсултана Назарбаева, его стратегической дальновидностью и мощью политической воли.

Мы же, казахстанцы, чаще формулируем свое мнение просто: «Нам очень повезло с Президентом!» – говорим мы, и это, думаю, лучшая оценка деятельности человека, принявшего на себя на историческом изломе ответственность за будущее всей страны.

Насколько это было непросто, осознать в полной мере вряд ли возможно. Но, полагаю, каждый, кто хотя бы однажды оказывался перед серьезным жизненным выбором, знает, скольких усилий, тревог и сомнений стоит первый шаг на неизведанном пути, даже если вы в ответе только за себя. Когда же от выбора одного человека зависят судьбы миллионов, успешность его идей становится триумфом, несостоятельность – крахом для миллионов.

Верность курса, выбранного нашим Президентом, сегодня очевидна: доверившись сильному лидеру, страна совершила исторический рывок из хаоса 90-х, заняв достойное место в мировом сообществе. Казахстан сегодня – одно из наиболее динамично развивающихся государств мира с рыночной экономикой, сформировавшейся системой государственного управления и институтов демократии. Активными темпами развивается средний и малый бизнес, вводятся в строй новые промышленные предприятия, соз­даются рабочие места, строятся дороги, детские сады, школы, больницы. Год от года растет благосостояние казахстанцев: согласно классификации Всемирного банка, республика входит в группу стран с уровнем доходов выше среднего. Созданный по инициативе Главы государства Национальный фонд служит фундаментом процветания будущих поколений.

Граждане нашей страны давно уже не знают, что такое задержки зарплат, пенсионных выплат и пособий. Молодежь имеет дос­туп к получению образования по лучшим мировым стандартам. Экономическое благосостояние обеспечивает комфортный со­циальный климат: в многонацио­нальном государстве в мире и согласии живут представители более 140 этносов, интересы которых отражаются в деятельности уникального конституционного органа – созданной по инициативе Президента Ассамблеи народа Казахстана.

За два десятилетия независимого развития наша страна на международной арене завоевала устойчивое реноме миролюбивого государства, многовекторная внешняя политика которого направлена на развитие взаимовыгодного сотрудничества со всеми членами мирового сообщества, а беспрецедентные мирные инициативы вносят весомый вклад в обеспечение региональной и глобальной безопасности.

За всем этим – ежедневный и напряженный труд первого руководителя страны, непрерывная работа, требующая постоянной концентрации внимания и сил, высокого уровня компетенции в различных сферах деятельности. Без преувеличения это так. Ведь лидеры ведущих государств мира признают успешным казахстанский опыт реформ, основанный на удачно выбранной политико-экономической модели: сильная президентская власть плюс «энергичные» экономические реформы.

Динамично созидать и развивать государство под силу только яркой, неординарной личности, целеустремленной и устремленной ко всему новому. Нурсултан Абишевич, будучи именно такой личностью, умеет вдохновить, поддержать и пробудить инициативу в других людях, оказывая им доверие, способствовать стремлению человека к максимально продуктивной реализации своего потенциала. Я говорю об этом убежденно, поскольку мне посчастливилось быть не только очевидцем происходящих позитивных изменений в нашей стране, но и иметь возможность работать на ответственных руководящих постах на уровне принятия решений.

Начиналась моя трудовая био­графия на производстве – это, считаю, замечательная стартовая площадка для становления любого человека. Но богатый опыт деятельности на высоких государственных должностях я получила благодаря Нурсултану Абишевичу. Приходилось много работать над собой, многому учиться и многое изучать для того, чтобы оправдать столь высокое доверие. Но и теперь, будучи депутатом Мажилиса Парламента, я не перестаю удивляться тому, что сам Нурсултан Абишевич и в политике, и в экономике, и в иных сферах деятельности умеет разглядеть все самое прогрессивное, чтобы затем успешно претворить в жизнь.

Как председателя Социального совета при партии «Нур Отан» в Мажилисе Парламента, как заместителя председателя Азиат­ского форума парламентариев по народонаселению и развитию меня особенно вдохновляют прогрессивные инициативы Главы государства в социальной сфере, направленные на улучшение положения женщин и детей, на укрепление семьи, совершенствование демографической и молодежной политики. Казахстан – первая и пока единственная на пространстве СНГ страна, внедрившая скрининговую программу маммографического обследования женщин. Средняя продолжительность жизни у нас соответствует мировым цифрам и составляет 69,6 лет. К 2020 году она должна увеличиться до 72 и более лет.

Как известно, в целях пропаганды семейных ценностей Президентом страны учрежден новый праздник – День семьи, который отмечается каждое второе воскресенье сентября. Это очень важно, поскольку по силе воспитательного воздействия семья стоит на первом месте, опережая школу, средства массовой информации и иные факторы. Именно в семье ребенок получает первые трудовые навыки, опыт заботы о родных и близких, учится разумному потреблению материальных благ. Не случайно в отечественном Кодексе «О браке (супружестве) и семье» выделен отдельный раздел, в котором предусмотрены права и обязанности родителей по воспитанию и образованию, по защите прав и интересов ребенка, осуществлению родительских прав в интересах ребенка. Ответственности родителей посвящена статья 50 Закона «О правах ребенка в Республике Казахстан». В ней говорится, что ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по воспитанию и содержанию детей, оставление их без надзора, жестокое обращение с детьми влекут за собой лишение родительских прав.

В Стратегии «Казахстан-2050» Президент выделил 10 основных вызовов ХХI века. Один из них – глобальный демографический дисбаланс. В нашей стране, благодаря заботе государства, демо­графическая ситуация постепенно улучшается. Своевременным является стимулирование (начиная с 2010 года) рождения четвертого ребенка в семье. Также с учетом устойчивой положительной динамики рождаемости Глава государства принял решение продлить до 2020 года программу «Балапан». Перед исполнительной властью поставлена задача: добиться 100-процентного охвата детей дошкольным образованием и воспитанием.

Одна из актуальных проблем демографической сферы состоит в следующем: согласно статданным, до 20% брачных союзов не могут иметь детей. Как говорят специалисты, около 30% таких пар нуждаются в применении вспомогательных репродуктивных технологий. Но вот и прогрессивное нововведение в контексте: начиная с 2010 года услуги по экстракорпоральному оплодотворению в Казахстане входят в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи! При этом женщине предоставляется право выбора медицинской организации, осуществляющей ЭКО.

Другая сфера постоянного внимания Главы государства – социально уязвимые группы населения. В своем выступлении «Социальная модернизация Казахстана: Двадцать шагов к Обществу Всеобщего Труда» Президент заявил: «Необходимо развивать механизмы социализации граждан, относящихся к категории социально уязвимого населения. Это в первую очередь инвалиды и люди с ограниченными возможностями, члены многодетных семей, лица предпенсионного возраста. Причем главным подходом должна стать не опека государства, а создание таких условий, которые бы помогли этим гражданам обрести веру в себя, в свои возможности к социально полезному труду».

В 2008 году Казахстан подписал Конвенцию ООН о правах инвалидов и Факультативный протокол к ней. Спустя два года был утвержден Стандарт оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения в условиях оказания услуг на дому. В прошлом году такие услуги оказаны более 87 тыс. людей пожилого возраста и инвалидам. Для детей-инвалидов функционируют 17 домов-интернатов, 29 дневных стационаров. В соответствии с Планом мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов на 2012–2018 годы в прошлом году техническими вспомогательными (компенсаторными) средствами обеспечено более 96 тыс. людей с ограниченными возможностями (88% от общего числа нуждающихся). Им предоставлены протезно-ортопедическая помощь, сурдо-, тифлосредства, кресла-коляски, обязательные гигиенические средства, а также услуги индивидуальных помощников и специалистов жестового языка.

В рамках реализации поручения Главы государства по расширению возможностей трудового потенциала людей с ограниченными возможностями в настоящее время разрабатывается проект закона «О социальных рабочих местах», предполагаются изменения в законодательство по поддержке организаций, созданных общественными объединениями инвалидов. Также предусматривается расширение программы «Занятость-2020» в части организации профессионального дополнительного образования, переподготовки и поддержки занятости лиц с ограниченными возможностями и предпенсионного возраста. Для содействия занятости пожилых людей разработан и специальный Комплексный план, который включает в себя, в том числе, мероприятия, направленные на усиление мотивации к труду.

В действующей системе социаль­ного облуживания для пожилых людей и инвалидов функционируют 50 медико-социальных учреждений общего типа, 6 отделений дневного пребывания, 341 отделение социальной помощи на дому. Специальными социальными услугами охвачено более 46 тыс. престарелых и инвалидов. До 2017 года предусматривается поэтапное реформирование системы предоставления подобных услуг, направленное на деинституционализацию крупных медико-социальных учреждений, развитие сети домов малой вмес­тимости, приближенных к месту жительства, а также отделений дневного пребывания и организаций надомного обслуживания.

Обращаясь к представителям старшего поколения, Глава государства подчеркивает: «Ваша мудрость должна помочь младшим поколениям идти по верному пути, любить Родину». Проблемы молодежи – будущего нашей страны, – конечно же, тоже в фокусе внимания Президента, а проводимая государством политика в этой сфере также базируется на прочном правовом фундаменте. Разработана Концепция государственной молодежной политики до 2020 года «Казахстан-2020: путь в будущее», созданы Комитет по делам молодежи, соответствующие управления в регионах, Координационный совет по работе с молодежными организациями и научно-исследовательский центр «Молодежь». Приоритетная цель молодежной политики государства – содействие интеграции молодых людей в общество, повышение уровня их самостоятельности. Для этого реализуются различные молодежные программы, решаются вопросы занятости молодежи, получения образования и поддержания репродуктивного здоровья, продвижения на уровень принятия решений. По сути, молодежь выделена в отдельную социально-демографическую группу, наделена определенными социальными правами и государственными гарантиями.

Радует и то, что представители нового поколения имеют встречное желание принимать активное участие в решении своих проблем, быть равноправным партнером государства, иметь возможность знаниями, созидательным трудом, энергией строить свое будущее и будущее нашей страны, решая задачи, сформулированные Главой государства в Стратегии «Казахстан-2050».

Задачи эти масштабны и амбициозны: обеспечение устойчивого роста экономики, основанной на внедрении новейших технологий и диверсификации производства, повышение конкурентоспособности человеческого капитала, укрепление межнационального согласия, безопасности, стабильности международных отношений. В конечном итоге все это должно способствовать повышению благосостояния казахстанцев, выходу страны на новый уровень качества жизни.

В этом смысле, уверена, новый праздник в нашем календаре содержит в себе величайший патриотический импульс, который послужит консолидации народа Казахстана вокруг курса признанного Лидера, величайшего политика современности, Первого Президента нашей страны – Нурсултана Назарбаева.

Айткуль САМАКОВА, депутат Мажилиса Парламента, председатель Социального совета при партии «Нур Отан» в Мажилисе Парламента РК