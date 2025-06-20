Частные судебные исполнители вернули жителям области ошибочно удержанные порядка 2 млн тенге по 85 исполнительным производствам, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе надзорной деятельности Департаментом Комитета по правовой статистике и специальным учетам ГП РК установлено, что по административным штрафам, направленным на принудительное исполнение, допускались факты двойных оплат.

К примеру, с банковского счета жителя Павлодара, оплатившего самостоятельно административный штраф через приложение в банке (не уведомив ЧСИ), повторно удержаны 36 920 тенге. Тем самым, один штраф оплачен дважды.

Надзорным органом указанный вопрос взят на особый контроль, принимаются все необходимые меры по недопущению указанных фактов впредь, добавили в надзорном органе.