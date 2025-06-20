Факты двойных оплат за штрафы выявили в Павлодарской области

Закон и Порядок
50
Венера Баталова
корреспондент

Частные судебные исполнители вернули жителям области ошибочно удержанные порядка 2 млн тенге по 85 исполнительным производствам, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе надзорной деятельности Департаментом Комитета по правовой статистике и специальным учетам ГП РК установлено, что по административным штрафам, направленным на принудительное исполнение, допускались факты двойных оплат.

К примеру, с банковского счета жителя Павлодара, оплатившего самостоятельно административный штраф через приложение в банке (не уведомив ЧСИ), повторно удержаны 36 920 тенге. Тем самым, один штраф оплачен дважды.

Надзорным органом указанный вопрос взят на особый контроль, принимаются все необходимые меры по недопущению указанных фактов впредь, добавили в надзорном органе.

#штрафы #оплата #судебные исполнители

Популярное

Все
Оптимизировать работу по ключевым направлениям
От элиты до трущоб
Способность противостоять коррупции должна стать нормой
Многосторонний подход к безопасности
«Дәрігер Talks»: партия «Amanat» собрала медицинских работников со всей страны
Государственную страховую организацию создадут в Казахстане
Эти стены хранят вековую историю
В Алматы вырос поток иностранных туристов
Поворотная точка в строительной отрасли Казахстана
Переписывая карту глобального грузового транзита
Новые технологии повышают ценность человеческого капитала
В Петропавловске чествовали журналистов, популяризирующих государственный язык
Успех окрыляет
Олжас Бектенов поручил создать региональные штабы по управлению водными рисками
В колыбели степных ветров и первых всадников
Великолепная четверка
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
Минторговли разъяснило введение минимального уровня цен на муку, яйца, масло
Виртуальный помощник
Малайзийский электромобиль едет в Казахстан
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
Новый завод открыли в Атырау
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
Под сенью Вечно Синего Неба
С «Дядей Ваней» – в Мелихово
Молочный флагман республики
В Актобе празднуют 100-летие Алии Молдагуловой
Транспорт и логистика – драйвер международного партнерства
Зов предков: башкирская группа Ay Yola выпустила новый клип
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Действенная система защиты прав и безопасности женщин и детей
Вблизи Атырау с вертолета тушат пожар
В Казахстане растут объемы производства легкой промышленности
Мынжылкы Бердиходжаев: Профессия врача требует человечности и самопожертвования
Саранча угрожает посевам
Листая страницы старинных книг
Гендиректор Института ядерной физики: "Партнёрство с Росатомом открывает возможность сразу применять единую систему образовательных стандартов"
Функции тарифного регулятора переданы Минводы
Алматинка впала в кому после укола антибиотика
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
Директор и бухгалтер школы в Шымкенте осуждены на 8 лет каждый
Тайны городского парка
Назначен новый министр обороны Казахстана
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Цифровая трансформация транспорта – путь к экономическому росту
Новый рекреационный парк открыли в Сатпаеве
Новые правила регистрации мобильных телефонов
В Уральске реконструируют набережную

Читайте также

Бывшую служащую банка экстрадировали из Москвы в Астану
Способность противостоять коррупции должна стать нормой
Бизнес на вейпах: как борются с незаконной торговлей в Каза…
Прокуратура Шымкента сняла арест с банковского счета инвест…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]