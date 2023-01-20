Факты преследования журналистов прокомментировали в МИОР

Как отметили в ведомстве, вопрос стоит на особом контроле министерства.

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Вице-министр информации и общественного развития РК Данияр Кадиров на брифинге в СЦК прокомментировал факты преследования журналистов, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Данный вопрос министерство вынесло на повестку дня и держит его на контроле. Но правовую оценку, я считаю, должны дать правоохранительные и следственные органы, следственные мероприятия. Вы, наверное, слышали, даже президент обратил на это внимание. Сейчас забегать вперед и озвучивать какие-то доводы и предположения я не имею права. Предлагаю дождаться следственных мероприятий. Вопрос стоит на особом контроле министерства", – отметил спикер.

Ранее президент поручил правоохранительным органам провести тщательное расследование серии преступлений, направленных против журналистов.

Напомним, в Алматы в 14 января подожгли автомобиль журналиста Динары Егеубаевой. Полицейские задержали пятерых подозреваемых в поджоге.

19 января в Алматы неизвестные залили клейкой строительной пеной дверь журналиста Вадима Борейко. Полиция проводит проверку по факту и устанавливает злоумышленников.