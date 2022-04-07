В полицию Павлодара поступил вызов по факту отравления малолетнего ребенка, сообщает Kazpravda.kz.

"Как установлено, горожанка в одной из аптек по улице Лермонтова купила по выписанному врачом рецепту лекарство для 3-летнего ребенка. После приема лекарства малолетний стал плохо себя чувствовать, появилась рвота. Женщина незамедлительно вызвала скорую помощь. Ребенок был госпитализирован в больницу с диагнозом "отравление антидепрессантами". Как выяснилось, фармацевт ошиблась и продала горожанке лекарство не по назначению", – рассказали в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 317 УК Республики Казахстан "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником".