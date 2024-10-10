Фельдшер обокрал пациентку в машине скорой помощи

В Алматы фельдшер скорой помощи стал подозреваемым в краже золотой цепочки стоимостью 1,5 миллиона тенге у пациентки, которая находилась в бессознательном состоянии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Almaty.tv
После того как алматинку экстренно привезли в больницу, неладное заподозрил ее сын, а именно - отсутствие золотой цепочки стоимостью в полтора миллиона тенге. Тогда он написал заявление и стражи порядка проверили камеры в карете скорой помощи.
На кадрах видно, как фельдшер, убедившись, что за ним никто не наблюдает пытается снять цепочку. Позже он сдал украшение в ломбард. По последним данным, с женщиной все в порядке, цепочка вернулась к хозяйке. А фельдшера незамедлительно уволили.
«По данному факту управлением полиции Турксибского района начато досудебное расследование по факту кражи по статье 188-ой части 1-ой УК РК. В тот же день фельдшер был задержан, изъята видеозапись, проводится досудебное расследование. Иные сведения по досудебному расследованию не подлежат разглашению», - сообщил начальник отдела прокуратуры Турксибского района Адлет Куандыков.